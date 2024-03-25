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Сирота-инвалид из Тюменской области живет в полуразрушенной квартире

14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину

25 марта 2024, 02:27
Фото: 1MI

Сирота-инвалид из Тюменской области живет в полуразрушенной квартире

В 2007 году 35-летней женщине предоставили непригодную для проживания квартиру. Добиться нормального жилья она до сих пор не смогла.

35-летняя женщина-инвалид из поселка Заозерный обратилась к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. В 2007 году ей предоставили квартиру с прогнившими полами и сквозными трещинами в стенах.

Она обращалась в администрацию района, но ремонт был проведен некачественно. Добиться благоустроенного жилья у нее не получилось до сих пор, а в расторжении договора социального найма ей отказали.

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Тюменка обратилась к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку и доложить о ее результатах. К проведению проверки подключилась и региональная прокуратура.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Герцена планируют построить новый ЖК. Для этого снесут два многоэтажных дома.

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