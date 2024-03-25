14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
35-летняя женщина-инвалид из поселка Заозерный обратилась к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. В 2007 году ей предоставили квартиру с прогнившими полами и сквозными трещинами в стенах.
Она обращалась в администрацию района, но ремонт был проведен некачественно. Добиться благоустроенного жилья у нее не получилось до сих пор, а в расторжении договора социального найма ей отказали.
Тюменка обратилась к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку и доложить о ее результатах. К проведению проверки подключилась и региональная прокуратура.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Герцена планируют построить новый ЖК. Для этого снесут два многоэтажных дома.