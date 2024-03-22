5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Часто тюменцы считают себя очень хитрыми и пытаются различными способами снизить стоимость поездки. Один из распространенных способов, создание искусственно высокого скопления машин в нужном районе. Для этого пользователи заказывают автомобиль к нужному адресу, но за несколько минут до приезда автомобиля отменяют поездку. Такую операцию порою проделывают несколько раз, пока стоимость поездки, из-за большого числа автомобилей поблизости, не снизится.
«Это ужасно эгоистичный поступок. За это время водители могут успеть полноценный заказ выполнить и получить за это заслуженные деньги. Но клиенты думают только о себе, они хотят 50 рублей сэкономить, а водители теряют сотни», — негодует Бобаков.
Однако, как анонсирует один из популярных сервисов заказа такси, скоро таким хитрым пользователям будут снижать рейтинг или могут вовсе запретить пользоваться услугой на какое-то время.
Из того же желания сэкономить, многие компании тюменцев, состоящие из 5 человек, пытаются коллективно уместиться в одну машину. Водитель, у которого только 4 места для пассажиров вынужден отказаться от заказа, что часто вызывает конфликт и отмену заказа из-за чего водитель вновь теряет деньги, которые мог бы заработать.
«Ладно есть ребята, которые заранее пишут, что их пятеро. Тут уже каждый водитель решает сам, понимая, что это запрещено. У некоторых кстати есть и по 6 пассажирских мест в машине, так что кому-то может и повезти. Но когда пять лиц пытаются сиюсекундно влететь к тебе в салон „соляриса“, а иногда все они лезут кучей на заднее сиденье — это ад», — признается водитель.
бронзу рейтинга бесячих людей забирают компании и даже пары людей, которые пытаются пролезть в салон с одной стороны, пачкая обувью салон, кресла и все, что их окружает.
«Нам на заводе сделали в машине двери с двух сторон. Неужели обойти машины — это так энергозатратно. Нет, мы будем ползти втроем через одну дверь, задирая ноги до подголовников. Меня от такого аж трясти начинает», — рассказывает Ренат Бобаков.
При том, водитель понимает, что бывают ситуации, когда вход со второй стороны может быть неудобен или вовсе заблокирован. Однако даже при максимально комфортной посадки в салон в обеих сторон, пассажиры выбирают действовать на нервы тасисту.
К детям водитель относится хорошо при любом их поведении. Раздражение вызывают родители, выступающие за «свободное» воспитание. Родители таких ребятишек часто позволяют им пинать сиденье водителя, разбрасывать еду по салону и прочие шалости. А если ребенок начинает плакать или кричать, то ему дают «прокричаться» и даже не пытаются его успокоить.
«Вести машину, когда полчаса на заднем орет ребенок — это невыносимо. И я не виню ребенка, он еще мал, чтобы нести ответственность за свои поступки, ее несет сейчас родитель. Которого вообще мало волнует, что его чадо ором скоро стекла разобьет. На вежливые просьбы обратить внимание, а ребенка мне говорят, чтобы я не лез в их методику воспитания. Но тут же вообще никакого воспитания нет», — недоумевает таксист.
Но больше всего водитель терпеть не может людей, считающих себя королями мира. Такие даже не здороваются с водителем, начинают указывать ему, как нужно ехать и одним взглядом пытаются показать, что они представители высшего общества, а водитель — обслуга.
«Я их по взгляду узнаю. Такое хамло неотесанное, честное слово. Иногда так и хочется дать разок по роже, чтобы глаза больше так пафосно не закатывались. Ты, блин, едешь на такси за 300 рублей в „экономе“, так с чего ты решил, что ты король мира. Ему, и водичку нужно заехать купить за мой счет, и дверь открыть надо было, и музыку его включить на максимум. Ало, это в стоимость поездки не входит. Не надо делать из меня слугу. Я — таксист, я тоже человек», — говорит Бобаков.
Он таке отмечает, что при наличии возможности отказаться от поездки с пассажиром, который раздражает, водитель не раздумывая бы высадил его и с чистой совестью поехал к адекватным клиентам.