5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе

Часто тюменцы считают себя очень хитрыми и пытаются различными способами снизить стоимость поездки. Один из распространенных способов, создание искусственно высокого скопления машин в нужном районе. Для этого пользователи заказывают автомобиль к нужному адресу, но за несколько минут до приезда автомобиля отменяют поездку. Такую операцию порою проделывают несколько раз, пока стоимость поездки, из-за большого числа автомобилей поблизости, не снизится.