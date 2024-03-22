Для строительства нового ЖК в Тюмени снесут две многоэтажки

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Тюмени в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого снесут два многоэтажных дома, чтобы на их месте построить новый ЖК. Проектная документация получила одобрение госэкспертизы, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.
Застройщиком выступает «СЗ Сикрет Плейс». Жилой комплекс планируется построить до 2027 года, его общая площадь составит 4.4 тысячи квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят детский сад и школу искусств. На строительство выделили в общей сложности почти 1.3 миллиарда рублей.