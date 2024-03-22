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В Тюмени снесут две многоэтажки и построят новый ЖК

Для строительства нового ЖК в Тюмени снесут две многоэтажки

22 марта 2024, 02:25
Фото: 1MI

В Тюмени снесут две многоэтажки и построят новый ЖК

Строительство будет проходить на улице Герцена. Проектная документация уже получила одобрение госэкспертизы.

В Тюмени в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого снесут два многоэтажных дома, чтобы на их месте построить новый ЖК. Проектная документация получила одобрение госэкспертизы, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком выступает «СЗ Сикрет Плейс». Жилой комплекс планируется построить до 2027 года, его общая площадь составит 4.4 тысячи квадратных метров.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят детский сад и школу искусств. На строительство выделили в общей сложности почти 1.3 миллиарда рублей.

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