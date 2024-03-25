«Обещали мочить в сортире»: зачем показательно «обезушили» террориста из «Крокуса»

По словам эксперта, нельзя подвергать анализу с точки зрения здравого смысла поступок террористов, которые чувствуют себя смелыми лишь с оружием в руках, а без автоматов — трясутся. Также не следует поражаться тому, что за 500 тысяч рублей, оказывается, можно пойти на массовое убийство мирных граждан.