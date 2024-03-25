«Обещали мочить в сортире»: зачем показательно «обезушили» террориста из «Крокуса»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По словам эксперта, нельзя подвергать анализу с точки зрения здравого смысла поступок террористов, которые чувствуют себя смелыми лишь с оружием в руках, а без автоматов — трясутся. Также не следует поражаться тому, что за 500 тысяч рублей, оказывается, можно пойти на массовое убийство мирных граждан.
«Ни один нормальный в здравом уме человек не пойдет совершать теракты, тем более за деньги. Однако есть люди, которые мыслят по-другому. Там совершенно другая, в том числе ошибочная религиозная мотивация, связанная с лже-толкователями Корана. У этих людей отсутствуют какие-либо моральные и нравственные ценности», — отметил Антон Щепетнов в беседе с «Новости Волгограда».
По словам эксперта, вербовать таких людей намного проще, чем проводить аферы в отношении простых обывателей. Между тем, людей, попавшихся на удочку мошенникам немало — люди в здравом уме по команде голоса в телефоне берут кредиты, переводят свои деньги. На уловки мошенника попадались даже глава департамента одного из банков, редактор «Эхо Москвы».
Антон Щепетнов считает, что отрезанное на камеру ухо, как и утечка видео в сеть — не случайна. Террориста «обезушили» для широкой аудитории, в целях назидательного эффекта.
«Не думаю, что это было на эмоциях. На эмоциях расстреливают. Или оба уха режут. Или вовсе башку отрезают. Здесь только часть уха отрезают на камеру. Это была съёмка контента для профилактической работы в определённых группах риска, которые очень податливы к вербовочным подходам, в данном случае — к мигрантам. Вот посмотрят и трижды раз подумают. Во-первых, все увидят, что со зверями на зверином разговаривают Во вторых, будут знать, что ни фига себе русские — пообещали мочить в сортире и мочат прямо вот тут, прямо на месте», — отмечает Щепетнов.
В субботу вечером, 23 марта, в тг-канал было распространено видео трагедии в «Крокус Сити Холле», которое сняли сами террористы. Преступники в упор расстреливали людей, по сценарию боевиков, напавших на Израиль, ножом кромсали тела погибших.
По словам Щепетнова, если бы спецназовцы увидели данное видео до задержания, то, вполне вероятно, что отрезанным ухом дело не закончилось — террористы могли просто погибнуть. При этом, навряд ли бы бойцов, совершивших это, отдали потом под суд.
«А ведь лет 10 назад за публикацию подобного контента спецназ бы сел в полном составе. Прямо под вопль правозащитников с „Эхо Москвы“ и вот этих всех либеральных товарищей — „Новой газеты“, Советы Европы и других иже с ними», — подчеркнул эксперт.
В правовом государстве террористов ждет суд — смертная казнь в России запрещена. Хотя еще несколько десятилетий назад таких преступников подвергали публичной казни, тем самым преподнося наглядный урок возможным последователям.
«В данном случае я бы выступил за публичное повешение. Как в свое время с поступали с нацистскими преступниками и палачами. Конечно, такого не будет. Но публичная казнь оказала бы более отрезвляющее действие, нежели пожизненное заключение», — отметил военный эксперт.
По мнению Антона Щепетнова, расстрелявшие в «Крокусе» людей террористы не были профессионалами. Если бы среди посетителей концертного зала было несколько вооруженных, даже короткоствольным оружием, мужчин, трагические последствия были бы минимизированы. Безусловно, люди бы погибли, но не в таком количестве.
Это бы спасло жизни просто потому, что ограничило террористам передвижение и возможность вести огонь. Я был и остаюсь сторонником разрешения продажи короткоствольного боевого оружия. Просто цену для него нужно сделать чуть выше, чтобы не было доступно всяким наркоманам -алкоголикам, ведь преступники оружие всегда найдут, не взирая на его общедоступность или запрет», — подчеркнул Щепетнов.
И добавил, что в России сегодня имеется немало ветеранов специальной военной операции и других военных кампаний, любителей стрелковых клубов и решительных мужчин, готовых защищать жизнь и безопасность своих семей и окружающих.
По последним данным, в результате теракта погибло 137 человек, 154 пострадало. Пока удалось идентифицировать личности 60 погибших. Накануне, 24 марта, в России был день общенационального траура.