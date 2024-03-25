Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет

Договор аренды с Андреем Невзоровым будет заключен на срок 20 лет. Ставка платы за один квартал за пользование водным объектом составит в 2024 году — 1 224 720 руб/км2, в 2025 году — 1 406 160 руб/км2. На 2026–2044 годы пока ставка платы за пользование водными объектами не установлена.