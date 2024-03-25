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Часть обмелевшей реки в Тюмени сдали в аренду на 20 лет

Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет

25 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI

Часть обмелевшей реки в Тюмени сдали в аренду на 20 лет

Тюменские власти сдали в аренду на 20 лет участок реки Тура площадью 1300 квадратных метров в районе набережной и Масловского взвоза.
Сюжет
Тура
«Участок акватории реки Тура (Долгая) расположен на 180,013-179,943 км от устья, в границах Тюмени Тюменской области. Сдача в аренду на 20 лет. Цена лота 18 103 рубля, шаг аукциона 1 810 рублей», — указано в документах.

Аукцион состоялся в конце прошлой недели и был признан несостоявшимся, так на участие в нем была подана лишь одна заявка — от тюменского предпринимателя Андрея Невзорова. Его же признали победителем.

Договор аренды с Андреем Невзоровым будет заключен на срок 20 лет. Ставка платы за один квартал за пользование водным объектом составит в 2024 году — 1 224 720 руб/км2, в 2025 году — 1 406 160 руб/км2. На 2026–2044 годы пока ставка платы за пользование водными объектами не установлена.

Ранее «Наш Город» писал, что ранее тюменские власти тюменские власти ранее сдали в аренду участок Туры в районе села Яр за 200 тысяч рублей. Аукцион был также признан несостоявшимся вследствие поданной заявки от одного участника.

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