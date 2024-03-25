В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Антитеррористическая защищенность торгово-развлекательных комплексов и торговых предприятий с массовым посещением граждан регламентируется соответствующим документом, об этом «Нашему городу» рассказал юрист Игорь Шадрин. Он также отметил, что проверки на соответствие всем необходимым условиям проводятся в городе ежегодно планово, однако могут проходить и внеплановые проверки на фоне ЧП по инициативе правоохранителей, как было в Тюмени в 2018 годе после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
«Помимо условий организации внутри помещения, которые включают организацию эвакуационных выходов, размещение схем эвакуации и прочее, оценивается и физическая охрана безопасности. Как указано в соответствующем документе, система охраны должна строиться с учетом регламентирующих документов, по его периметру на входах и выходах, и на наиболее важных диверсионно-уязвимых участках, обеспечивающих устойчивое функционирование комплекса. В вопросе безопасности надо понимать, что потенциальная опасность есть всегда», — объяснил юрист.
Стоит отметить, что система и способ охраны отражаются в документации по организации охраны объекта. По регламенту, охрана объектов может осуществляться милицейскими, военизированными и сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, а также частными охранными предприятиями с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Как показывает практика, в Тюмени чаще всего для охраны выбирают ЧОПы.
«Охрана торгового комплекса сопряжена с организацией множества систем защиты. Учитывая большой поток посетителей и сложную инфраструктуру ТЦ, необходима разветвленная система видеонаблюдения без слепых зон. Также нужно учесть приоритетность комфорта посещений подобных объектов, что делает нежелательным использование контактных методов пропускной системы. Дополнительным моментом является целесообразность интеграции системы безопасности с другими профильными службами», — объяснили специфику охраны ТРК в ЧОП «Титан Групп».
Охрана торговых центров также предполагает учет большого потока людей, множества входов и выходов, а также разнообразных коммерческих зон внутри комплекса. Примечательно, что собственник объекта вправе самостоятельно устанавливать степень охраны и вправе выбрать для этих целей вооруженных сотрудников. Однако от такого варианта часто отказываются, опасаясь тревоги посетителей, которых встретит человек с огнестрелом. А потому большинство торговых центров Тюмени охраняют безоружные сотрудники, хотя в их распоряжении часто имеются спецсредства — наручники и резиновая палка. Также в каждом комплексе имеется тревожная кнопка для вызова спецслужб.
В течение последних 5-10 лет системы допуска в школы города кардинально изменилась. Если ранее все желающие могли войти в учебное заведение свободно и составлять их мог только пожилой охранник, то теперь во многих школах введен режим прохода по пропускам. В здание без соответствующего документа ил распоряжения педагога или директора, не пускают даже родителей учеников.
Обращаясь в нормативным документам, стоит отметить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 28 ФЗ №273 от 29.12.2012 образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей во ходе учебного процесса. Вдобавок в постановлении Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 указано, что все организации, где при террористических операциях могут пострадать от сотни человек должны охраняться силами ЧОП и ведомственной охраны. А потому в тюменских школах также работают ЧОПы. Причем чаще всего в школах установлено по 2 пункта охраны — один у ворот школы, а второй — в рекреации на 1 этаже.
Однако ни у одного из них нет при себе оружия, максимум — резиновая палка. Вопрос необходимости вооружения охранников школ поднимался в городе уже ни раз, поводом тому становились случаи стрельбы в городах России, последний из которых произошел в прошлом году в брянской школе.
Дилемма о вооружении охранников школ занимала и тюменских депутатов на одном из заседаний комиссии по городскому общественному самоуправлению. Народными избранниками было предложено выдать охранникам летальное оружие. Однако заместитель главы города Петр Вагин заявил, что это невозможно.
«Конечно, идеально посадить целую вооруженную группу, но сделать такое невозможно. В школе сидит лицензированный сотрудник. Он вызывает по тревожной кнопке группу, которая обеспечивает эту работу», — сказал он.
С ним была солидарна и директор департамента образования администрации города Ольга Тренина, она также не видит необходимости в вооружении охранников, так как на каждом охранном пункте установлена тревожная кнопка. ее помощью сигнал о происшествии можно передать сотрудникам Росгвардии, которые в кратчайшие сроки прибудут к месту вызова.
«В школах работают видеокамеры, контрольно-пропускные пункты. Бюджетом Тюмени на 2023 год было предусмотрено усиление охранных функций. В частности, все школы и детские сады оборудованы сигнализацией по периметру первого этажа, на окнах и дверях. В некоторых учреждениях обновлена система видеонаблюдения», — отметила Тренина.
Как объяснил заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по городу Тюмени Владимир Звонарев, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны проходят по улицам, находящимся в непосредственной близости к школам, детсадам и другим образовательным учреждениям.
Также, по информации городского департамента безопасности жизнедеятельности в Тюмени в детсадах и школах физическая охрана и системы видеонаблюдения работают в 252 зданиях (всего их 300 вместе с учреждениями молодежной политики), везде имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт отдела вневедомственной охраны.
Причем работают в школах не те же сотрудники, что и в ТРК. Подготовка для охраны каждого объекта имеет свою специфику.
После трагедии в московском «Крокусе» в тюменском аэропорту «Рощино» начал действовать максимальный уровень безопасности.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщает пресс-служба «Рощино».
Важно понимать, что аэропорт Рощино в Тюмени имеет статус объекта критической инфраструктуры и должен быть защищен от террористических атак. А потому внутри действует жесткая система многоступенчатого досмотра. Однако недавно тюменский общественник Алексей Савоськин нашел проблем в системе безопасности объекта, им оказалась платная парковка, где порою некорректно работает система учета времени.
«Вместо защиты аэропорта, руководство зарабатывает на парковках. Когда запрещали парковку около здания, всем объясняли, что это необходимая защита от террористов. Но с 2023 года администрация за деньги разрешила долгосрочную парковку, но написали в информационном щите, что это краткосрочная парковка», — говорит Алексей Савоськин.
Соответствующее обращение общественник уже направил директору ФСБ России Александру Бортникову.
С автовокзалом и ж/д вокзалом ситуация немного иная. Для допуска на рейс не нужно проходить несколько этапов досмотра. Однако и имеющихся контроль считается достаточно технологичным. Так в 2020 году тюменский вокзал оснастили новым оборудованием для досмотра багажа и новыми металлодетекторами.
Установленные устройства позволяют подробно рассмотреть содержимое чемоданов и сумок.
«В данных устройствах используется ионизирующие лучи. Они по своей природе короче, чем рентгеновские, и не создают угроз для людей, их личных вещей, каких-то продуктов, которые пассажиры перевозят в своих сумках», — объяснил Дмитрий Попов, заместитель начальника вокзала станции «Тюмень» по транспортной безопасности.
Также действует жесткий регламент. Так в здании вокзала для обеспечения безопасности необходимо:
Проще говоря, большинство объектов массового скопления людей в Тюмени охраняются ЧОПами. Однако не так часто заказчики прибегают к вооруженной охране. На вооружении у сотрудников скорее всего окажутся лишь наручники и дубинка. Однако также охранник имеет непосредственный доступ к тревожной кнопке, сигнал моментально поступает тюменским силовикам, которые в кратчайшие сроки обязаны прибыть к месту вызова.