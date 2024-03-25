На окраинах Тюмени хотят построить четыре автостанции

В Тюмени хотят построить несколько автостанций и совместить их с конечными остановками автобусов, чтобы обеспечить удобную пересадку с пригородного маршрута на маршруты общего пользования. Об этом говорится в документе, размещенном в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов.