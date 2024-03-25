На окраинах Тюмени хотят построить четыре автостанции

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:59
В Тюмени хотят построить несколько автостанций и совместить их с конечными остановками автобусов, чтобы обеспечить удобную пересадку с пригородного маршрута на маршруты общего пользования. Об этом говорится в документе, размещенном в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов.
Транспортно-пересадочные узлы планируется построить в северо-восточной части — по улице Тимофея Чаркова, в восточной части — вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части — юго-западнее пересечения Московского тракта с Закалужской и в западной части — в районе аэропорта Рощино.
Ранее «Наш город» сообщал, что администрация Тюмени потратит 71 миллион рублей на выкуп участков. Их будут изымать для расширения улицы Запольной.