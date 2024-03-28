Дело - труба. Состояние коммунальной
инфраструктуры
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте

Состояние дел в коммунальной сфере является одним из ключевых социальных и экономических вопросов в стране. В теплоснабжении, электричестве, как и в любой сложной системе бывают сбои. Зимой 23-24 гг. некоторые дома в Тюменской области на продолжительное время остались без тепла и электричества. В спецпроекте «Тепловая карта» мы разбираемся, в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура в Тюмени, какие в ней существуют проблемы и что необходимо, чтобы это исправить.

Сколько километров сетей в Тюмени?

«Ресурсоснабжающие компании, которые работают в Тюмени, связаны с «Газпромом», «Корпорацией СТС» и «Россетями». Есть и другие поставщики, однако их процент владений значительно ниже.

Ресурс
Поставщики
Водоснабжение
«Росводоканал»
Тепловая энергия
«УСТЭК»
Электричество
«СУЭНКО», «Россети Тюмень»
Газ
«Газпром межрегионгаз Север»

Причем протяженность сетей в городе огромная, несмотря на то, что город пока не считается миллионником. Ежемесячно в городе прокладываются новые сети и ремонтируются старые, что мотивировано семимильными темпами строительства, ведь только за прошлый год Тюменская область пошла на рекорд и «настроила» 2 млн 372 тыс. м² жилья. Большая часть этих квадратов расположилась в Тюмени

А потому для обслуживания каждого квадрата требуется обширная сеть, по данным ресурсоснабжающих компаний и городских властей, протяженность коммунальных сетей в городе выглядит таким образом:

Ресурс
Протяженность сетей
Водоснабжение
2 748 км
Тепло
939 км
(из схемы теплоснабжения 2023-2040)
Электричество
30 417 км
Водоотведение
1 082 км

Добавим, что в Тюмени функционируют 2 ТЭЦ, 41 локальная котельная, 50 километров сетей горячего водоснабжения, 182 центральных тепловых пункта, 6 подкачивающих насосных станций.

Аварийность и степень износа

Стоит отметить, что по данным Росстата, еще в 2022 году в Тюменской области произошла всего 1 авария на канализационных сооружениях.Для сравнения, в ХМАО произошло 3 аварии, а в Челябинской области — 294. Также в 2022 году число аварий на источниках теплоснабжения, на тепловых и паровых сетях составило 4. При том 2 из них произошли на паровых и тепловых сетях, еще 2 — на источниках теплоснабжения. Однако важно прояснить, что кратковременное отключение от ресурса у энергетиков называется инцидентом и такие происшествия в статистику не идут, хотя ежегодно они происходят десятками. Авария — это уже ЧП более глобальное, имеющее серьезные последствия.

Конец 2023 года и начало 2024 отличились серьезными проблемами с коммунальными сетями. Из-за сильных морозов жители частных домов остались без света и тепла. Так жители СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла почти на сутки. Такая же проблема возникла в СНТ «Русское поле», ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», селе Перевалово. Отчаявшись, местные жители записали обращение президенту. Накануне на проблему тюменцев обратил внимание глава СКР, потребовав от руководителя областного следкома отчет о расследовании уголовного дела по факту массового отключения электричества в местных поселках.

По итогу проверок и массовых обращений, в Тюменской области был утвержден план по повышению надежности электроснабжения в областной столице и Тюменском районе. В него вошли 52 мероприятия, охватывающих территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки. При том 26 мероприятий реализует СУЭНКО. Более половины позиций, касающихся СУЭНКО (17 пунктов), выполнены или находятся в работе на данный момент.

В рамках реализации плана конца 2023 года будет завершено переключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания подстанции «Химфарм». Также запланированы работы по реконструкции подводящей линии 10 кВ, об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Данные меры позволят обеспечить качественным и надежным электроснабжением потребителей не только СНТ „Русское поле“, но и других садоводческих обществ за счет перераспределения нагрузки», — сообщил губернатор Моор.

Он также  добавил, что в следующем году в населенных пунктах и садоводческих обществах, расположенных по Московскому тракту, запланированы работы по реконструкции высоковольтных центров питания и строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Реконструкция крупных центров питания — подстанций 110/10 кВ — будет вестись поэтапно в течение 2024 и 2025 годов.

Однако тюменские энергетики (Россети) и раньше заявляли, что уже не успевают проводить необходимые сети в новые частные и многоквартирные дома - мощностей не хватает, многие действующие сети не рассчитаны на такую нагрузку. Ведь только за 2023 год в арбитражный суд Тюменской области поступило почти 100 исковых заявлений от «Россети Тюмень» региональному УФАС. Энергокомпания хотела оспорить массовые штрафы, которые антимонопольное ведомство выписало за нарушение сроков техприсоединения к электросетям.

Причем после зимних аварий в 2023-2024 году были выявлены десятки фактов бездоговорного потребления электроэнергии, которые и стали причиной перегруза трансформаторов. Для стабилизации сложившейся ситуации специалисты заменили электросетевой провод и увеличили энергопитание. Однако выданной мощности все равно не хватало.

На данный момент в областном центре показатели износа сетей рассчитываются по новой методике - отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы. К тому же износ рассчитывается по всем сетям. И так, в Тюмени степень износа сетей составляет 75,07%.

Ресурс
Протяженность сетей
Степень износа
Электричество
30 417,21 км
57,1%
Водоснабжение
2 748 км
41 %
Водоотведение
1 082 км
41 %
Тепло
835 км
31,6 %

Стоит отметить, что к отопительному сезону 2023-2024 в Тюмени проверку прошли ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 83 котельные, 5 подкачивающих насосных станций, 184 центральных тепловых пункта и 878 км теплосетей. В сфере электроснабжения был выполнен ремонт 1245 км сетей и 1670 объектов.

Планы по модернизации и развитию

К 2025 году правительство Тюменской области планирует достичь следующих показателей:

  • Сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 42,3 %;

  • Увеличить долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Тюменской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды до 30%;

  • Увеличить долю населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 76,6%.

В Тюмени уже разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2017 - 2040 годы. Задачами программы являются:

  • Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени в соответствии с потребностями города в создании объектов капитального строительства;

  • Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени, установленным требованиям надежности, энергетической эффективности;

  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

  • Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Энергоисточники Тюмени

В городе расположены 2 тепловые электростанции — ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Первая из них была запущена 17 ноября 1960 года. Турбина первого блока мощностью 25 мегаватт в этом же году дала первый ток. В то время тюменская ТЭЦ-1 обеспечила электроэнергией город и дала первые киловатты на север. В семидесятых ТЭЦ-1 была основным источником энергоснабжения северных месторождений и вахтовых поселков.

9 июля 1986 года был включен в сеть 1 энергоблок Тюменской ТЭЦ-2 мощностью 210 МВт. Ее запуск был необходим для удовлетворения возрастающих потребностей областного центра в тепловой энергии.

Она является крупнейшим производителем электроэнергии юга Тюменской области. Ежегодная выработка электричества достигает 4 млрд. 500 млн. кВт. Выработка тепла — 2 млн. 500 тыс. Гкал. ТЭЦ-2 относиться к активам «ТГК-10» и является самой мощной станцией генерирующей компании.

Отметим, что к 2004 году мощность только первой ТЭЦ достигла 1150 МВт, что полностью закрывало потребности региона в электроэнергии. Для сравнения, чтобы обеспечить электричеством весь город необходимо примерно 420 МВт. В то же время ТЭЦ-2 поставляет около 40% тепла, необходимого городу.

Мало кто знает, но в региона могла появиться и ТЭЦ-3. В 2015 году состоялись публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города на которых поднимался вопрос схемы теплоснабжения и утверждения ее Минэнерго РФ. Тогда и было озвучено, что владелец обеих ТЭЦ — компания «Фортум» предложила построить третий объект. Но в то время Тюмень оказалась заложником парадоксальной ситуации в местной энергетике. С одной стороны, наблюдался избыток тепловых мощностей, с другой — отдельные и отдаленные жилые массивы годами испытывали дефицит тепла. В связи с этим ряд специалистов также доказывали необходимость строительства еще одной ТЭЦ. Но в ответ получали они критику, ведь действующих двух станций более чем достаточно, поэтому напрашивалось другое решение — модернизация существующей инфраструктуры.

Однако окончательно решение должны был принять в Минэнерго. Сначала проект стоимостью 21 миллиард в декабре 2015 направляли на доработку. В процессе изменений стоимость работ снизили до 11,4 миллиарда рублей благодаря исключению ТЭЦ-3 из плана. Только после этого федералы утвердили 385-страничный проект схемы теплоснабжения города на 2017–2031 годы. Согласно принятой схеме, основные работы, которыми предстоит заниматься, — прокладывать новые сети, а существующие поддерживать в рабочем состоянии.

Изменения цен

Платежи за коммунальные услуги последние несколько лет приводят тюменцев в ужас. Жители города еще не успели отойти от 2022 года, тогда тарифы на коммунальные услуги подняли на 14,9%.

Но стоит готовиться и к новому скачку цен. Ведь правительство региона уже утвердило изменение тарифов на 2024–2028 годы. В Тюменской области рост может составить до 9,6%. Изменения вступят в силу во втором полугодии 2024 года. Получается, что с 1 июля 2024 года центральное отопление в Тюмени будет стоить 1899 рублей 7 копеек вместо 1742 рубля 27 копеек за один Гкал. Холодное водоснабжение подорожает с 42 рублей до 45 рублей 80 копеек за куб. А водоотведение — с 26 рублей 57 копеек до 28 рублей 90 копеек.

Один кВт/ч днем сейчас стоит 2 рубля 45 копеек, а с момента поднятия цен будет — 2 рубля 67 копеек. Ночной тариф поднимается с 1 рубля 19 копеек до 1 рубля 30 копеек.

На графике изображено изменение цен на коммунальные услуги с 2022 года по январь 2024.