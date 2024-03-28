Аварийность и степень износа

Стоит отметить, что по данным Росстата, еще в 2022 году в Тюменской области произошла всего 1 авария на канализационных сооружениях.Для сравнения, в ХМАО произошло 3 аварии, а в Челябинской области — 294. Также в 2022 году число аварий на источниках теплоснабжения, на тепловых и паровых сетях составило 4. При том 2 из них произошли на паровых и тепловых сетях, еще 2 — на источниках теплоснабжения. Однако важно прояснить, что кратковременное отключение от ресурса у энергетиков называется инцидентом и такие происшествия в статистику не идут, хотя ежегодно они происходят десятками. Авария — это уже ЧП более глобальное, имеющее серьезные последствия.



Конец 2023 года и начало 2024 отличились серьезными проблемами с коммунальными сетями. Из-за сильных морозов жители частных домов остались без света и тепла. Так жители СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла почти на сутки. Такая же проблема возникла в СНТ «Русское поле», ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», селе Перевалово. Отчаявшись, местные жители записали обращение президенту. Накануне на проблему тюменцев обратил внимание глава СКР, потребовав от руководителя областного следкома отчет о расследовании уголовного дела по факту массового отключения электричества в местных поселках.



По итогу проверок и массовых обращений, в Тюменской области был утвержден план по повышению надежности электроснабжения в областной столице и Тюменском районе. В него вошли 52 мероприятия, охватывающих территорию тюменской агломерации, в том числе садоводческие общества и коттеджные поселки. При том 26 мероприятий реализует СУЭНКО. Более половины позиций, касающихся СУЭНКО (17 пунктов), выполнены или находятся в работе на данный момент.



В рамках реализации плана конца 2023 года будет завершено переключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания подстанции «Химфарм». Также запланированы работы по реконструкции подводящей линии 10 кВ, об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Данные меры позволят обеспечить качественным и надежным электроснабжением потребителей не только СНТ „Русское поле“, но и других садоводческих обществ за счет перераспределения нагрузки», — сообщил губернатор Моор.

Он также добавил, что в следующем году в населенных пунктах и садоводческих обществах, расположенных по Московскому тракту, запланированы работы по реконструкции высоковольтных центров питания и строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Реконструкция крупных центров питания — подстанций 110/10 кВ — будет вестись поэтапно в течение 2024 и 2025 годов.



Однако тюменские энергетики (Россети) и раньше заявляли, что уже не успевают проводить необходимые сети в новые частные и многоквартирные дома - мощностей не хватает, многие действующие сети не рассчитаны на такую нагрузку. Ведь только за 2023 год в арбитражный суд Тюменской области поступило почти 100 исковых заявлений от «Россети Тюмень» региональному УФАС. Энергокомпания хотела оспорить массовые штрафы, которые антимонопольное ведомство выписало за нарушение сроков техприсоединения к электросетям.



Причем после зимних аварий в 2023-2024 году были выявлены десятки фактов бездоговорного потребления электроэнергии, которые и стали причиной перегруза трансформаторов. Для стабилизации сложившейся ситуации специалисты заменили электросетевой провод и увеличили энергопитание. Однако выданной мощности все равно не хватало.



На данный момент в областном центре показатели износа сетей рассчитываются по новой методике - отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы. К тому же износ рассчитывается по всем сетям. И так, в Тюмени степень износа сетей составляет 75,07%.



Ресурс Протяженность сетей Степень износа Электричество 30 417,21 км 57,1% Водоснабжение 2 748 км 41 % Водоотведение 1 082 км 41 % Тепло 835 км 31,6 %

Стоит отметить, что к отопительному сезону 2023-2024 в Тюмени проверку прошли ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 83 котельные, 5 подкачивающих насосных станций, 184 центральных тепловых пункта и 878 км теплосетей. В сфере электроснабжения был выполнен ремонт 1245 км сетей и 1670 объектов.