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Толерантность

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Март
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тюменские депутаты предложили исключить толерантность в отношении мигрантов
В тюменской Гордуме состоялось очередное заседание. Врио начальника УМВД по городу Дмитрий Ерошов рассказал о результатах деятельности полиции за 2023 год.
28 марта, 10:06
Сентябрь 2023
«А ну-ка, давай-ка…»: в Тюмени разгорелся межнациональный конфликт
18 сентября 2023, 11:16

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