Тюменские депутаты предложили исключить толерантность в отношении мигрантов

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В своем выступлении спикер поднял немаловажный вопрос миграционной политики. По оценке Ерошова, в регионе отмечается снижение числа преступлений среди иностранных граждан.
Участники заседания обсудили усиление жесткого подхода к правонарушениям мигрантов. В частности, депутат партии ЛДПР Дмитрий Ошурков заявил о необходимости дифференцированного подхода.
«Мы предлагаем включить нулевой режим толерантности ко всем преступлениям, связанными с мигрантами», — заключил народный избранник.
Другие члены гордумы выразили мнение, что в обеспечении безопасности должны участвовать все жители города. По их словам, граждане не должны относится равнодушно к совершаемым правонарушениям.
Депутат Руслан Сабиров предложил не впускать в страну мигрантов без знания языка. Он особо отметил, что усиление режима, к сожалению, происходит лишь тогда, когда случается беда.
Напомним, что ранее силовики провели рейды на тюменских стройках. В адрес четырех приезжих направлены материалы для решения вопроса об их выдворении за пределы страны.