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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

В Тюмени депутаты выступили за исключение толерантности по отношению к мигрантам

Тюменские депутаты предложили исключить толерантность в отношении мигрантов

28 марта 2024, 10:06
Фото: 1MI

В Тюмени депутаты выступили за исключение толерантности по отношению к мигрантам

В тюменской Гордуме состоялось очередное заседание. Врио начальника УМВД по городу Дмитрий Ерошов рассказал о результатах деятельности полиции за 2023 год.

В своем выступлении спикер поднял немаловажный вопрос миграционной политики. По оценке Ерошова, в регионе отмечается снижение числа преступлений среди иностранных граждан.

Участники заседания обсудили усиление жесткого подхода к правонарушениям мигрантов. В частности, депутат партии ЛДПР Дмитрий Ошурков заявил о необходимости дифференцированного подхода.

«Мы предлагаем включить нулевой режим толерантности ко всем преступлениям, связанными с мигрантами», — заключил народный избранник.
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Другие члены гордумы выразили мнение, что в обеспечении безопасности должны участвовать все жители города. По их словам, граждане не должны относится равнодушно к совершаемым правонарушениям.

Депутат Руслан Сабиров предложил не впускать в страну мигрантов без знания языка. Он особо отметил, что усиление режима, к сожалению, происходит лишь тогда, когда случается беда.

Напомним, что ранее силовики провели рейды на тюменских стройках. В адрес четырех приезжих направлены материалы для решения вопроса об их выдворении за пределы страны.

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