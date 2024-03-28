Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу

По данным следствия, Алексей Л. повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел в свою квартиру и начал к ним приставать. Однако процесс по этому делу был весьма неоднозначным. Педагогу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но в СИЗО его физическое и ментальное состояние усугублялись, после чего Алексея направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.