Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
63-летнему Алексею Л. вменяли часть 4 статьи 132 уголовного кодекса — действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Педагог, обладатель звания «Заслуженный учитель РФ», был задержан 17 июня 2022 года после обращения в полицию родителей одного из пострадавших детей.
По данным следствия, Алексей Л. повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел в свою квартиру и начал к ним приставать. Однако процесс по этому делу был весьма неоднозначным. Педагогу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но в СИЗО его физическое и ментальное состояние усугублялись, после чего Алексея направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
«На фоне стрессовых ситуаций, связанных с уголовным процессом, у него пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могли определить, осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент преступления», — рассказывал «Нашему городу» Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
В винзилинской психиатрической больнице мужчина уже провел почти полгода. Позже суд признал мужчину невменяемым. Такой вердикт означал, был доказан факт преступления, однако не было оснований полагать, что оно было совершено вменяемым и, осознающим свои действия, человеком.
Однако позже этот приговор был оспорен и дело направили на новое рассмотрение. Источник «Нашего города», знакомый с ситуацией, рассказал о том, что педагога сегодня выпустили на свободу.
«В дальнейшем суд будет проходить с его участием», — поделился инсайдер.
Стоит отметить, что Алексея Л. ждет уже третье рассмотрение его дела. В первый раз из-за грубых ошибок, судью сняли с дела. В перечне нарушений, о которых сообщил адвокат в своем ходатайстве об отводе судьи, числилось присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии «детского психолога», не имеющего соответствующего образования.
Так как судья с дела был снят, рассматривать дело пришлось с самого начала с новым председателем. На этот раз рассмотрение было доведено до финала и именно тогда учителя признали невменяемым.
Как объяснил «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, такой вердикт означал для Алексея также признание его недееспособности с получением соответствующего статуса. Однако этот приговор адвокатом учителя Акимовым был оспорен.
«Сторона защиты продолжит настаивать на невиновности Алексея. Дело будет рассматриваться с самого начала», — сказал «Нашему городу» Акимов.
Уже завтра пройдет судебное заседания по этому делу, в котором учитель впервые за долгое время примет непосредственное участие.
Отметим, что сам Алексей вину не признавал, его адвокат также убежден, что мужчина невиновен и его могли оклеветать. Представители адвокатской палаты Тюменской области сообщили, что в делах, касающихся половой неприкосновенности детей, оправдание возможно и несколько таких инцидентов в регионе было. Однако они меркнут на фоне значительно более внушительного числа обвинительных вердиктов.
К тому же обвинение педагога, который в родном селе пользовался уважением и народной любовью, разделило жителей на 2 лагеря: одни встали на защиту Алексея, заявляя о том, что его оклеветали, другие же отреклись от него вовсе.
К тому же источник редакции, знакомый с материалами дела, говорил о том, что слова матери одного из мальчиков — это единственное доказательство причастности учителя к преступлению.
А потому новый процесс по делу педагога будет непредсказуемым и может снять обвинение с учителя, за которого заступались даже его выпускники былых лет. «Наш город» будет следить за развитием событий.