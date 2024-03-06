Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже

В ходе обсуждения поправок в действующее законодательство депутаты Госдумы из профильного комитета высказывали мнение, что необходимо сдвинуть призывной возраст вверх на три года — 21-30 лет. Говорилось, что 21 год — это возраст реального взросления, когда молодые люди готовы к службе в армии и физически, и морально. Мол, они получают к этому времени какое-то базовое образование, что позволяет их быстрее познакомить со сложной военной техникой. В частности, об этом заявлял зампред комитета по обороне Госдумы единоросс Юрий Швыткин. Ну, а повышение с 27 до 30 лет необходимо было для компенсации «выпадающего» контингента призывников.