Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:46
Напомним, что в прошлом году были приняты поправки в федеральное законодательство, согласно которым верхняя граница призывного возраста увеличивалась на три года — до 30 лет. При этом нижняя не изменилась, оставшись на уровне 18 лет.
В ходе обсуждения поправок в действующее законодательство депутаты Госдумы из профильного комитета высказывали мнение, что необходимо сдвинуть призывной возраст вверх на три года — 21-30 лет. Говорилось, что 21 год — это возраст реального взросления, когда молодые люди готовы к службе в армии и физически, и морально. Мол, они получают к этому времени какое-то базовое образование, что позволяет их быстрее познакомить со сложной военной техникой. В частности, об этом заявлял зампред комитета по обороне Госдумы единоросс Юрий Швыткин. Ну, а повышение с 27 до 30 лет необходимо было для компенсации «выпадающего» контингента призывников.
После подготовки общественного мнения к изменению призывного возраста депутаты неожиданно изменили свою позицию и решили, увеличив верхнюю границу, нижнюю оставить на прежнем уровне — 18 лет. Как объяснил тогда глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».
Скорее всего, реальные мотивы для такого решения связаны не с желанием «ребят» уйти в армию пораньше, а с необходимостью пополнить контингент войск, задействованных в СВО. Ведь второй волны мобилизации не объявлялось, поэтому единственный резерв для покрытия боевых потерь в ходе спецоперации — вербовка контрактников. Сейчас солдат-срочников можно принимать на контрактную службу после 3 месяцев с момента их призыва. А вскоре, как сообщалось, этот срок сократится до нескольких дней.
Очевидно, повышение призывного возраста преследовало цель не только замещения потерь в ходе СВО, но в целом увеличения численности Вооруженных сил (ВС). Ведь геополитическая обстановка после 24 февраля 2022 года изменилась, некоторые соседи ушли в НАТО, в РФ было объявлено о воссоздании нескольких военных округов. Еще в прошлом году президент РФ заявил о том, что численность военнослужащих в ВС должна составить 1,5 млн человек (на конец прошлого года их было 1,15 млн, в 2024-м предполагается поднять планку до 1,32 млн). А для этого нужно больше призывного контингента.
Другое решение — начать с весны этого года призывать в ряды ВС жителей новых регионов (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей) — скорее всего, призвано ввести в конституционное поле РФ новых граждан. За их счет вряд ли численность контингента на СВО как-то увеличится, потому что ранее они и так призывались на службу, только в независимых ЛНР и ДНР.
Еще одна особенность военного строительства в 2024 году — отработка двух новых электронных реестров: воинского учета и повесток. Их разрабатывает с прошлого года Минцифры. Судя по заявлениям министерства, оба электронных сервиса, призванных облегчить работу сотрудников военкоматов и взаимодействие с ними призывников и «запасников», в этом году будут наполняться данными. При этом ряд специалистов получат к ним доступ в экспериментальном режиме в рамках межведомственного взаимодействия. Предполагается, что оба сервиса будут переданы Минобороны в следующем году.
Весной 2024 года на срочную военную службу будут призывать в период с 1 апреля по 15 июня. Но это касается основной массы рекрутов. Жителей некоторых отдаленных регионов страны, в частности Чукотского АО, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев и Якутии, — позовут в военкоматы с 1 мая. С этой же даты начнется призыв представителей некоторых профессий, например, педагогов и других работников сферы образования. Еще большая отсрочка от призыва ждет жителей сельских территорий, участвующих в посевных работах. Их начнут призывать только осенью. Представителей некоторых востребованных в данный исторический момент профессий, в частности айтишников, работников ВПК не будут призывать вовсе — государство выделило для них «бронь».
Как и прежде, сохраняется возможность избежать попадания на военную службу по состоянию здоровья — призывника или его родных. Другие основания для отсрочки или освобождения от призыва — учеба на дневном отделении вуза, наличие двух и более детей либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, попечительство/опекунство несовершеннолетних брата или сестры и ряд других.
Получив на руки бумажную повестки, призывник в указанный день обязан явиться в военкомат на медицинское освидетельствование. После прохождения «медкомиссии» ему присваивается степень годности к службе в ВС РФ: от А до Д. Две последние категории освобождают от военной службы. С категорией В при этом могут пригласить на военные сборы или мобилизовать.
Пройдя проверку состояния здоровья, молодой человек встречается с членами призывной комиссии, которые и определяют, отправлять его в войска или нет. Через какое-то время признанный годным к службе получает «боевую повестку».
Весенний призыв в этом году будет отличаться заметно ужесточившимися штрафами и ограничением финансовых и иных операций в отношении уклонистов от призыва. Таковыми считаются молодые люди, не прибывшие в военный комиссариат в течение 20 дней после получения повестки.
Размер штрафов заметно вырос как для самого уклониста, так и для его работодателя. Последнего могут наказать как за неинформирование госструктур о наличии работника призывного возраста, так и за то, что он по какой-то причине не оповестил сотрудника о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Причем размер штрафов за эти правонарушения варьируется от 350 тыс. до 500 тыс. руб.
Сам же уклонист за неявку в военкомат получит штраф в размере 10-30 тыс. руб. Тогда как ранее эта санкция была гораздо гуманнее — от 500 до 3 тыс. руб. Если призывник покинул регион регистрации во время кампании, не уведомив военкомат, он оплатит штраф от 1 до 5 тыс. руб. В случае «молчаливого» отъезда за границу на срок более 6 месяцев призывнику придется раскошелиться на 5-15 тыс. руб. Игнорирование посещения «медкомиссии» ему будет стоить 15-25 тыс. руб.
С этого года уклонисты также не смогут сдать экзамен на получение водительского удостоверения и продлить уже имеющиеся «права». Они также лишатся возможности зарегистрировать автомобиль, оформить кредит и совершить сделку с недвижимостью.