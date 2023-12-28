«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова, в призывную кампанию-2023 году наибольшей популярностью пользовались части Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск.
Наиболее талантливые жители региона, которые получили высшее профессиональное образование, направлены для прохождения службы в научные роты, где продолжат заниматься научной деятельностью.
20 тюменцев традиционно будут проходить военную службу в Президентском полку. Еще восемь ребят выбрали альтернативную гражданскую службу в различных организациях на территории Тюменской области. По большей части те, кто предпочел такой вид военной службы, выбрали ее из-за своего вероисповедания.
«Многие ребята у нас имеют определенные убеждения, что это не их. У них нет желания брать в руки оружие и они считают, что принесут больше пользы, если пройдут альтернативную гражданскую службу. Преимущественно для прохождения альтернативной службы тюменцев направляют в центр социальной реабилитации „Пышма“, „Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации“ или перинатальный центр. Там они ведут работы по ремонту зданий, уборке территорий, занимаются подсобными работами», — пояснил Сергей Чирков.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области сократилось число уклонистов от армии. Преимущественно большая часть из них — граждане, которые просто не знали о том, что подлежат призыву на службу.