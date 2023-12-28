«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию

20 тюменцев традиционно будут проходить военную службу в Президентском полку. Еще восемь ребят выбрали альтернативную гражданскую службу в различных организациях на территории Тюменской области. По большей части те, кто предпочел такой вид военной службы, выбрали ее из-за своего вероисповедания.