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В Тюменской области на военную службу отправились 1,5 тысячи человек

«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию

28 декабря 2023, 06:33
Фото: 1MI

В Тюменской области на военную службу отправились 1,5 тысячи человек

Более полутора тысяч тюменцев пополнили в этом году ряды российской армии в рамках осенней призывной кампании. Жители региона будут служить во всех видах и родах войск.

По словам военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова, в призывную кампанию-2023 году наибольшей популярностью пользовались части Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск.

Наиболее талантливые жители региона, которые получили высшее профессиональное образование, направлены для прохождения службы в научные роты, где продолжат заниматься научной деятельностью.

20 тюменцев традиционно будут проходить военную службу в Президентском полку. Еще восемь ребят выбрали альтернативную гражданскую службу в различных организациях на территории Тюменской области. По большей части те, кто предпочел такой вид военной службы, выбрали ее из-за своего вероисповедания.

«Многие ребята у нас имеют определенные убеждения, что это не их. У них нет желания брать в руки оружие и они считают, что принесут больше пользы, если пройдут альтернативную гражданскую службу. Преимущественно для прохождения альтернативной службы тюменцев направляют в центр социальной реабилитации „Пышма“, „Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации“ или перинатальный центр. Там они ведут работы по ремонту зданий, уборке территорий, занимаются подсобными работами», — пояснил Сергей Чирков.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области сократилось число уклонистов от армии. Преимущественно большая часть из них — граждане, которые просто не знали о том, что подлежат призыву на службу.

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