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Призывники

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Стало известно, сколько тюменцев заберут в армию этой осенью
Более 2 тысяч жителей Тюменской области пополнят ряды российской армии этой осенью. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.
8 октября, 06:01
В военном комиссариате назвали число тюменцев-уклонистов от службы в армии
Четверых тюменцев привлекли к административной ответственности за уклонение от военной службы. Призывники проигнорировали полученные повестки и не явились в военкомат.
8 июля, 08:08
Тюменец безвылазно прятался в квартире полгода, чтобы не идти в армию
В Тюмени суд оштрафовал 24-летнего местного жителя за уклонение от службы по призыву. Молодой человек должен был получить повестку еще в ноябре, но делать это отказался.
25 июня, 10:27
«Должны соблюдать закон»: военный комиссар рассказал о призыве мигрантов на службу
2 апреля, 07:15
Весенний призыв-2024: сколько тюменцев отправят в армию?
Этой весной на военную службу в армию призовут 1 тысячу 800 жителей Тюменской области. 20 тюменцев традиционно отправятся служить в Президентский полк. Первая отправка призывников запланирована на 15 апреля.
1 апреля, 06:27
Президент Путин подписал указ о весеннем призыве. Нововведения 2024 года
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
31 марта, 06:43
2023
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Более полутора тысяч тюменцев пополнили в этом году ряды российской армии в рамках осенней призывной кампании. Жители региона будут служить во всех видах и родах войск.
28 декабря 2023, 06:33
Призывников-срочников из Тюменской области проводили на военную службу
Группу тюменских призывников отправили в военные части, где они будут проходить срочную службу. Часть ребят получили распределение в Президентский полк.
13 декабря 2023, 11:46
Военком Тюменской области сообщил, как будут искать уклонистов от армии
3 октября 2023, 08:10
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Распоряжение об осеннем призыве жителей Тюменской области на военную службе подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ опубликован на официальном портале правительства региона.
3 октября 2023, 05:59
В Тюменской области стартовал осенний призыв: сколько тюменцев призовут в армию?
Более полутора тысяч жителей Тюменской области пополнят ряды российской армии в этом году в рамках осенней призывной кампании-2023. В регионе призовут на службу порядка 1 тысяч 600 человек.
1 октября 2023, 05:29
Начало осеннего призыва — 2023 в Тюмени запланировано на 1 октября
26 сентября 2023, 14:19
Тюменские военкоматы начали собирать данные о военнообязанных
В Тюменской области военные комиссариаты приступили к созданию единого реестра военнообязанных. В настоящее время идет сбор данных о призывниках.
16 мая 2023, 03:56
Граждан, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы. Скрин
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан пребывающих в запасе. Об этом стало известно 10 мая.
10 мая 2023, 14:11
Порядок рассылки электронных повесток разработало Минобороны
Министерство обороны России подготовило изменения в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ». Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
30 апреля 2023, 04:29
Президент Путин подписал закон об электронных повестках
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
15 апреля 2023, 04:43
Тюменский военком рассказал о вручении повесток через Госуслуги
4 апреля 2023, 04:31
Губернатор назвал число тюменцев, которых призовут в армию весной
3 апреля 2023, 08:20
Тюменцев срочно призвали на военные сборы. Депутат Вершинин встретился с призванными
Призванные на военные сборы жители Тюменской области приступили к прохождению общественно-государственной, огневой, тактической и военно-медицинской подготовке на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
22 марта 2023, 13:32
Тюменцы, отслужившие в армии, получат преимущества при поступлении в вуз
Тюменские абитуриенты, отслужившие в армии, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.
10 февраля 2023, 05:25

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