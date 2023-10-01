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В Тюменской области стартовал осенний призыв

В Тюменской области стартовал осенний призыв: сколько тюменцев призовут в армию?

1 октября 2023, 05:29
Фото: 1MI

В Тюменской области стартовал осенний призыв

Более полутора тысяч жителей Тюменской области пополнят ряды российской армии в этом году в рамках осенней призывной кампании-2023. В регионе призовут на службу порядка 1 тысяч 600 человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на отсрочку или освобождение от службы. Традиционно тюменцы будут служить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил страны.

По данным Министерства обороны России, в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

Ранее «Наш Город» писал, что весной ряды Вооруженных сил РФ пополнили 1 тысяча 700 тюменцев. 15 жителей региона отправились проходить службу в Президентский полк.

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