В Тюменской области стартовал осенний призыв: сколько тюменцев призовут в армию?

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на отсрочку или освобождение от службы. Традиционно тюменцы будут служить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил страны.
По данным Министерства обороны России, в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».
Ранее «Наш Город» писал, что весной ряды Вооруженных сил РФ пополнили 1 тысяча 700 тюменцев. 15 жителей региона отправились проходить службу в Президентский полк.