В Тюменской области стартовал осенний призыв: сколько тюменцев призовут в армию?

Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на отсрочку или освобождение от службы. Традиционно тюменцы будут служить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил страны.