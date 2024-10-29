Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже

С 1 апреля по 15 июня в России пройдет призыв на срочную службу в ряды Вооруженных сил. Нынешняя кампания будет несколько отличаться от предыдущих, поскольку впервые в армию и на флот призовут молодежь в возрасте до 30 лет.