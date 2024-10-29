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Уклонисты

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2024
Участника СВО из Тюмени обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок
В зону специальной военной операции 35-летний Владимир отправился два года назад — в октябре 2022 года подписал контракт с Минобороны. На фронте тюменец служил сержантом, был замкомандира боевой машины.
29 октября, 05:17
11 человек наказали за неявку в военкоматы Тюменской области
Всех уклонистов привлекли к административной ответственности. Размер штрафа за неявку в военкомат достигает 30 тысяч рублей.
10 июля, 06:01
В военном комиссариате назвали число тюменцев-уклонистов от службы в армии
Четверых тюменцев привлекли к административной ответственности за уклонение от военной службы. Призывники проигнорировали полученные повестки и не явились в военкомат.
8 июля, 08:08
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
С 1 апреля по 15 июня в России пройдет призыв на срочную службу в ряды Вооруженных сил. Нынешняя кампания будет несколько отличаться от предыдущих, поскольку впервые в армию и на флот призовут молодежь в возрасте до 30 лет.
6 марта, 16:44
2023
В Тюмени иностранцев-уклонистов от армии ловят на стройках
В Тюмени силовики открыли охоту на иностранных граждан, получивших гражданство, но уклоняющихся от службы в армии. Массовые рейды с задержаниями проходят на стройках и в различных учреждениях.
7 декабря 2023, 09:20
В Тюмени 19-летний призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться
Молодого человека оштрафовали на 15 тысяч рублей.
10 августа 2023, 06:09
Тюменским уклонистам запретят сдавать на права и пользоваться авто
По закону, военнообязанный, не явившийся в течение 20 суток в военкомат, не сможет пользоваться транспортом или сдавать на права.
20 июля 2023, 07:21
2022
Тюменец получил штраф за уклонение от службы в армии
Тюменский суд вынес приговор уклонисту Ивану Майсеенко. Пресс-служба тюменских судов сообщает, что молодой человек отказывался получать повестки с марта 2012 года по апрель 2022 года. На него завели уголовное дело по ст. 328 УК РФ.
28 октября 2022, 13:55
Тюменского уклониста оштрафовали на 30 тысяч рублей
Тридцать тысяч рублей за уклонение от службы в армии выплатил житель Тюмени по решению суда. В течение четырех лет, с 2015 по 2019 годы, молодой человек игнорировал уведомления на явку в военный комиссариат и отказывался от получения повесток.
21 октября 2022, 04:44
Тюменского уклониста обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа
Пятьдесят тысяч рублей штрафа придется заплатить жителю Тюмени за уклонение от призыва на военную службу. Такое решение вынес центральный районный суд. 23-летний молодой человек в течение четырех лет, с 2018 по 2022 годы неоднократно игнорировал прибытие на призывную комиссию.
11 октября 2022, 04:54
Как в Тюмени будут искать уклонистов от частичной мобилизации
5 октября 2022, 01:47

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