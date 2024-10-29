Участника СВО из Тюмени обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок

Правда, недолго — спустя месяц военной службы он сбежал. Приехал в Тюмени и начал заниматься телефонным мошенничеством. Обманывал пенсионеров по известной схеме «ваш родственник стал виновником аварии». Его жертвами стали два человека — 78-летняя пенсионерка из Тавды, потерявшая 1 миллион рублей, и 86-летняя тюменка из Яярково — у нее похитили около 500 тысяч.