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Posted 29 октября, 05:17

Published 29 октября, 05:17

Modified 29 октября, 05:19

Updated 29 октября, 05:19

Сержанта из Тюмени обвинили в дезертирстве и мошенничестве

Участника СВО из Тюмени обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок

29 октября 2024, 05:17
Фото: 1MI.

Сержанта из Тюмени обвинили в дезертирстве и мошенничестве

Сюжет
Суд
В зону специальной военной операции 35-летний Владимир отправился два года назад — в октябре 2022 года подписал контракт с Минобороны. На фронте тюменец служил сержантом, был замкомандира боевой машины.

Правда, недолго — спустя месяц военной службы он сбежал. Приехал в Тюмени и начал заниматься телефонным мошенничеством. Обманывал пенсионеров по известной схеме «ваш родственник стал виновником аварии». Его жертвами стали два человека — 78-летняя пенсионерка из Тавды, потерявшая 1 миллион рублей, и 86-летняя тюменка из Яярково — у нее похитили около 500 тысяч.

Задержали сержанта-афериста в апреле 2024 года по подозрению в мошенничестве. Тогда же следователи установили, что Владимир является дезертиром, пишет 72.RU.

«Владимир был в роли курьера. Он приезжал к пенсионерам и обманным путем похищал у них денежные средства. Наличные вносил на банковские счета, — сообщили следователи.

В отношении военного возбуждено два уголовных дела по статьям «Дезертирство» и за «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить предпринимателя из Екатеринбурга. Он похитил из бюджета Нижнетавдинского района около 3,5 миллиона рублей.

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