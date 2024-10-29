Участника СВО из Тюмени обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок

Posted 29 октября, 05:17
Published 29 октября, 05:17
Modified 29 октября, 05:19
Updated 29 октября, 05:19
Правда, недолго — спустя месяц военной службы он сбежал. Приехал в Тюмени и начал заниматься телефонным мошенничеством. Обманывал пенсионеров по известной схеме «ваш родственник стал виновником аварии». Его жертвами стали два человека — 78-летняя пенсионерка из Тавды, потерявшая 1 миллион рублей, и 86-летняя тюменка из Яярково — у нее похитили около 500 тысяч.
Задержали сержанта-афериста в апреле 2024 года по подозрению в мошенничестве. Тогда же следователи установили, что Владимир является дезертиром, пишет 72.RU.
«Владимир был в роли курьера. Он приезжал к пенсионерам и обманным путем похищал у них денежные средства. Наличные вносил на банковские счета, — сообщили следователи.
В отношении военного возбуждено два уголовных дела по статьям «Дезертирство» и за «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить предпринимателя из Екатеринбурга. Он похитил из бюджета Нижнетавдинского района около 3,5 миллиона рублей.