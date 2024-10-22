Семья погибшего на СВО тюменца судится с его новой супругой из-за денег

Posted 22 октября, 08:36
Published 22 октября, 08:36
Modified 22 октября, 08:38
Updated 22 октября, 08:38
Практически всю свою жизнь Иван прожил в Свердловской области. Однако последнее время, перед тем, как уйти на фронт, мужчина работал в Тюмени. В областной столице жил и его младший брат с семьей. Когда в сентябре 2022 года началась мобилизация, Иван решил вернуться домой к матери, в Талицкое.
Алла Александровна говорит, сын словно предчувствовал, что ему придет повестка. Поэтому в Талицком пробыл недолго и не прогадал — повестку ему вручили 23 сентября. В декабре 2022 года Иван вместе с другими мобилизованными, прошедшими обучение в учебном центре в Елани, отправился на фронт.
Служил Иван в мотострелковом батальоне. В декабре 2023 года он приехал в Талицкое в свой первый отпуск на две недели. По словам родных, весь отпуск мужчина сильно пил — практически до беспамятства.
«Все дни он пил очень сильно: „Вы не понимаете, что я там видел“. Вот так отрывался», — вспоминает сноха Ивана Альбина.
По ее словам, с будущей супругой, Оксаной, он познакомился во время очередной пьянки. Известно, что девушка была старше его на шесть лет и уже имела четверых детей (от разных браков), пишет издание 72.RU, опубликовавшее эту историю.
«Она узнала, что он СВОшник, не женат. Поволокла его в ЗАГС, а он в эйфории под пьяную дудочку радостно и помчался», — сетует Альбина.
О том, где и как именно познакомились Иван и Оксана неизвестно. Имеется лишь информация, что знали они друг друга с 2020 года, какое-то время даже жили вместе.
По словам Альбины, расписались молодожены 26 сентября, буквально за несколько дней до отъезда Ивана на СВО. При этом в свадьбе Иван никому не говорилл. О штампе в паспорте его родные узнали случайно — рассказал один из его сослуживцев, когда в очередной раз Иван перестал выходить на связь и родственники через военных пытались его найти.
«Сослуживец рассказал нам, что он паспорт показывал со „штампиком“, — говорит мама военного Алла Александровна.
Позже Иван все-таки рассказал семье, что регистрация брака состоялась в Талицком ЗАГСе. По словам военного, брак был фиктивным. Якобы Оксане нужно было решить какие-то вопросы. Мужчина обещал, что как только появится возможность, он подаст на развод. Однако такого шанса не выпало.
По словам родственников, Иван и Оксана были знакомы всего пару дней.
«В этот день я как раз покупала ему билеты обратно в часть, мы по видеосвязи общались с утра. Он тогда уже никакой был, сильно пьяный, не мог определиться, куда ему билеты брать. В ЗАГСе утверждают, что он трезвый был. Хотя у нас и соседи видели его в этот день, что он был пьяный», — утверждает Альбина.
И отмечает, что браков-однодневок с участниками СВО немало. И все они носят корыстный характер — ведь женщины понимают, что только малый процент бойцов вернется живыми домой.
По возвращению на фронт группу Ивана направили в наступление. Во время боя он получил контузию, с 11 октября находился в бегах. Несколько месяцев Ивана разыскивали военные. В феврале они нашли беглеца и вновь отправили на передовую.
26 апреля Иван последний раз вышел на связь с семьей. Он позвонил матери, заверил, что с ним всё хорошо. Предупредил, что некоторое время будет без связи.
«Говорит, мол, мама, не теряй, мы уходим дня на три. А 27 апреля мне сказали, что он погиб, разорвало его дроном. Вот и всё», — плачет Алла Александровна.
Похороны Ивана Новопашина состоялись 12 мая 2024. На прощание приехали много близких и друзей из других населенных пунктов и городов. Супруга военного также присутствовала. Правда, по словам родных военного, совсем недолго.
По словам мамы Ивана Аллы Александровны, когда они с мужем приехали к Оксане сообщить, что он погиб, заметили, что ни грамма сожаления в ее глазах нет — напротив, они светились радостью.
В организации похорон супруга Ивана не помогала — пришла на прощание, полчаса побыла и уехала. Она даже не знает, где он похоронен.
По словам Альбины, снохи погибшего, справку о смерти Ивана семья получила лишь во вторник. Когда утром мама военного поехала в военкомат, чтобы написать заявление о приостановке выплат, ей сообщили, что в понедельник уже пообщались с женой погибшего.
«Эта мадам, не имея ни справок, ни свидетельства о смерти, уже в понедельник утром требовала выплаты с военкомата. И если бы мы чуть-чуть опоздали, то она бы получила их», — заключает сноха Ивана.
Мама Ивана Алла Александровна говорит, что до этого женщина убеждала всех, что деньги ей не нужны. Однако потом не стала отказываться от гробовых.
«Она уже в Сочи съездила, отдохнула. Газ провела», — отмечает Алла Александровна, вспоминая обещания невестки.
По словам пенсионерки, единственная наследница сына, кроме нее, это дочь Ивана. Мужчина расстался с ее матерью, когда девочке было полтора года. В свидетельстве о рождении в графе «отец» он не значился. Когда военный был в отпуске, вспоминает женщина, он пытался общаться с дочерью, но диалога особо не сложилось. На похоронах Ивана его 19-летней дочери не было. На звонки родственников она не отвечает.
В настоящее время Алла Александровна пытается судиться с вдовой за положенные от государства многомиллионные выплаты. Однако пока безуспешно.
Ранее «Наш Город» писал, что семья погибшего в зоне СВО военного из Тюмени пытается бороться с его супругой за гробовые выплаты. Он женился на ней за три дня до гибели. У военного остался 17-летний сын.