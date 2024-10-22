Семья погибшего на СВО тюменца судится с его новой супругой из-за денег

По словам пенсионерки, единственная наследница сына, кроме нее, это дочь Ивана. Мужчина расстался с ее матерью, когда девочке было полтора года. В свидетельстве о рождении в графе «отец» он не значился. Когда военный был в отпуске, вспоминает женщина, он пытался общаться с дочерью, но диалога особо не сложилось. На похоронах Ивана его 19-летней дочери не было. На звонки родственников она не отвечает.