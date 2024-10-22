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Posted 22 октября, 04:02

Published 22 октября, 04:02

Modified 22 октября, 04:04

Updated 22 октября, 04:04

Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами

Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами

22 октября 2024, 04:02
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Двух жителей Екатеринбурга осудили в Тюмени за сбыт фальшивых купюр. Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов», «Пособничество в их сбыте», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления».

По данным суда, в октябре 2020 года аферисты приобрели у неустановленного лица 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Для их сбыта они приехали в Тюмени — с целью размена расплачивались в аптеках. В мошеннической схеме принимала участие 14-летняя школьница — за помощь ей пообещали денежное вознаграждение.

Суд назначил одному из мошенников наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго отправили на 2 в исправительную колонию общего режима.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить организаторов подпольных игр в покер. Общий доход от незаконной деятельности превысил 27 миллионов рублей.

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