Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами

Posted 22 октября, 04:02
Published 22 октября, 04:02
Modified 22 октября, 04:04
Updated 22 октября, 04:04
По данным суда, в октябре 2020 года аферисты приобрели у неустановленного лица 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Для их сбыта они приехали в Тюмени — с целью размена расплачивались в аптеках. В мошеннической схеме принимала участие 14-летняя школьница — за помощь ей пообещали денежное вознаграждение.
Суд назначил одному из мошенников наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго отправили на 2 в исправительную колонию общего режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить организаторов подпольных игр в покер. Общий доход от незаконной деятельности превысил 27 миллионов рублей.