Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами

По данным суда, в октябре 2020 года аферисты приобрели у неустановленного лица 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Для их сбыта они приехали в Тюмени — с целью размена расплачивались в аптеках. В мошеннической схеме принимала участие 14-летняя школьница — за помощь ей пообещали денежное вознаграждение.