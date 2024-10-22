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Posted 22 октября, 06:16

Published 22 октября, 06:16

Modified 22 октября, 06:18

Updated 22 октября, 06:18

В Тюменской области будут судить бизнесмена-мошенника из Екатеринбурга

Свердловский бизнесмен украл миллионы рублей из тюменского бюджета

22 октября 2024, 06:16
Фото: 1MI

В Тюменской области будут судить бизнесмена-мошенника из Екатеринбурга

Сюжет
Суд
Предпринимателя из Екатеринбурга будут судить в Тюмени. Его обвиняют по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Бизнесмен похитил из бюджета Нижнетавдинского района более 3,4 миллиона рублей. По данным следствия, предприниматель проводил в муниципалитете работы по ликвидации свалки в рамках муниципального контракта. Заказчику он предоставил поддельные документы, в которых завысил объем утилизированных отходов. Соответственно дополнительно получил свыше 3,4 миллиона рублей.

На данный момент по решению суда банковский счет бизнесмена наложен арест. В ближайшее время состоится рассмотрение уголовного дела в суде.

По решению суда на обвиняемого Администрация Нижнетавдинского муниципального района заявила гражданский иск на сумму причиненного вреда. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили двух мошенников из Екатеринбурга, которые расплачивались в аптеках областной столицы фальшивыми купюрами.

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