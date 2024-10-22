Свердловский бизнесмен украл миллионы рублей из тюменского бюджета

Бизнесмен похитил из бюджета Нижнетавдинского района более 3,4 миллиона рублей. По данным следствия, предприниматель проводил в муниципалитете работы по ликвидации свалки в рамках муниципального контракта. Заказчику он предоставил поддельные документы, в которых завысил объем утилизированных отходов. Соответственно дополнительно получил свыше 3,4 миллиона рублей.