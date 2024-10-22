Свердловский бизнесмен украл миллионы рублей из тюменского бюджета

Posted 22 октября, 06:16
Published 22 октября, 06:16
Modified 22 октября, 06:18
Updated 22 октября, 06:18
Бизнесмен похитил из бюджета Нижнетавдинского района более 3,4 миллиона рублей. По данным следствия, предприниматель проводил в муниципалитете работы по ликвидации свалки в рамках муниципального контракта. Заказчику он предоставил поддельные документы, в которых завысил объем утилизированных отходов. Соответственно дополнительно получил свыше 3,4 миллиона рублей.
На данный момент по решению суда банковский счет бизнесмена наложен арест. В ближайшее время состоится рассмотрение уголовного дела в суде.
По решению суда на обвиняемого Администрация Нижнетавдинского муниципального района заявила гражданский иск на сумму причиненного вреда. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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