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Posted 22 октября, 05:54

Published 22 октября, 05:54

Modified 22 октября, 05:56

Updated 22 октября, 05:56

В Тюменской области на 20% увеличился спрос на дорожных строителей

Дорожных строителей на зарплату 180 тысяч рублей ищут в Тюмени

22 октября 2024, 05:54
Фото: 1MI

В Тюменской области на 20% увеличился спрос на дорожных строителей

Сюжет
Строительство
За последней год уровень спроса на сотрудников отрасли дорожного строительства в регионе увеличился на 20%. Такие данные озвучили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, Тюменская область вошла в десятку российских регионов с наибольшим спросом на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве (9-е место и 2,8% от всех вакансий в данном направлении в России).

Диапазон предлагаемых в отрасли заработных плат в 2024 году составил в регионе 103,4 — 183,9 тысячи рублей. Наиболее востребованы у тюменских работодателей машинисты (9,3% вакансий), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры ПТО (6%) и прорабы (5%)

«Рост спроса на специалистов дорожного хозяйства обусловлен реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024–2028 годы. Он предусматривает сразу 380 различных объектов по всей стране, а общая протяженность новых и отреставрированных автомобильных дорог составит более 3,1 тысячи километров. При таких масштабах спрос на кадры в отрасли в ближайшие годы будет держаться на стабильно высоком уровне», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий октября. В него вошли военнослужащие, геологи, бурильщики, начальники и врачи.

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