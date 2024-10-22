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Posted 22 октября, 04:58

Published 22 октября, 04:58

Modified 22 октября, 05:00

Updated 22 октября, 05:00

В Тюменской области на пожаре погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли на пожаре под Тюменью

22 октября 2024, 04:58
Фото: 1MI

В Тюменской области на пожаре погибли женщина и ребенок

Сюжет
Дети
Трагедия произошла сегодня утром в тюменской деревне Боровлянка. Там загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья — двое взрослых и четверо детей.

К счастью, глава семьи успел вывести на улицу трех детей. С 30-летнюю супругу и еще одного ребенка, 13-летнего мальчика, он спасти не успел. Они погибли, сам он с ожогами был госпитализирован.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, на момент прибытия первого пожарного подразделения огонь охватил уже дом, пристрой и веранду общей площадью 56 квадратных метров, наблюдалось сильное задымление. На место ЧП работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Видео: МЧС ТО.

В данный момент пожар ликвидирован, проводятся работы по проливке и разбору строительных конструкций.

Причина возникновения огня устанавливается, проверку по факту произошедшей трагедии проводит прокуратура Тюменской области. На месте происшествия работает прокурор Голышмановского района Николай Бизин.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром в минувшую субботу произошел пожар в социальном центре «Милосердие». По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В результате ЧП пострадали шесть человек.

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