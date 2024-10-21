Скончалась председатель Совета ветеранов спорта Тюмени Екатерина Коновалова

Екатерина Коновалова начала свой рабочий путь с работы учителем физической культуры в общеобразовательной школе. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменском регионе. По инициативе Екатерины Петровны с 1988 года в областной столице проходит международный тюменский марафон и ежегодные соревнования «Тюмень спортивная».