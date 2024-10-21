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Posted 21 октября, 08:06

Published 21 октября, 08:06

Modified 21 октября, 08:08

Updated 21 октября, 08:08

Скончалась председатель Совета ветеранов спорта Тюмени Екатерина Коновалова

Скончалась председатель Совета ветеранов спорта Тюмени Екатерина Коновалова

21 октября 2024, 08:06
Фото: 1MI
Заслуженный работник физической культуры России, председатель Совета ветеранов спорта города Тюмени Екатерина Петровна Коновалова умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации города Максим Афанасьев.

Екатерина Коновалова начала свой рабочий путь с работы учителем физической культуры в общеобразовательной школе. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменском регионе. По инициативе Екатерины Петровны с 1988 года в областной столице проходит международный тюменский марафон и ежегодные соревнования «Тюмень спортивная».

Фото: тг-канал Максим Афанасьев
«Вклад, который Екатерина Петровна внесла в развитие спортивной отрасли, сложно переоценить. Благодаря ее многолетнему труду заложен прочный фундамент, на котором сегодня возвышается тюменский спортивный олимп. От себя лично, всего коллектива администрации Тюмени выражаю искренние соболезнования родным и близким Екатерины Петровны», — отметил Максим Афанасьев.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале сентября на 76-м году жизни скончался Леонид Окунев, Заслуженный артист Российской Федерации, директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент.

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