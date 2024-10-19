В центре помощи бездомным в Тюмени произошел серьезный пожар. Есть пострадавшие

Posted 19 октября, 07:01
Published 19 октября, 07:01
Modified 19 октября, 07:03
Updated 19 октября, 07:03
На место происшествия оперативно были направлены 12 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС по Тюменской области, а также семь машин скорой помощи. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 25 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
Пожарные эвакуировали 77 человек — в настоящее время они размещены в социальных учреждениях. Шесть постояльцев, пострадавших во время пожара, находятся в больнице. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Каскара на этой неделе во время пожара в жилом четырехквартирном доме погиб пожилой мужчина. Причины возникновения огня устанавливаются.