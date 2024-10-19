В центре помощи бездомным в Тюмени произошел серьезный пожар. Есть пострадавшие

Пожарные эвакуировали 77 человек — в настоящее время они размещены в социальных учреждениях. Шесть постояльцев, пострадавших во время пожара, находятся в больнице. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.