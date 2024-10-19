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Posted 19 октября, 07:01

Published 19 октября, 07:01

Modified 19 октября, 07:03

Updated 19 октября, 07:03

В центре помощи бездомным в Тюмени произошел серьезный пожар

В центре помощи бездомным в Тюмени произошел серьезный пожар. Есть пострадавшие

19 октября 2024, 07:01
Фото: 1MI

В центре помощи бездомным в Тюмени произошел серьезный пожар

ЧП случилось сегодня около шести часов утра в центре «Милосердие» на улице Коммунистической. Там загорелось одно из хозяйственных помещений.

На место происшествия оперативно были направлены 12 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС по Тюменской области, а также семь машин скорой помощи. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 25 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Видео: МЧС ТО.

Пожарные эвакуировали 77 человек — в настоящее время они размещены в социальных учреждениях. Шесть постояльцев, пострадавших во время пожара, находятся в больнице. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

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Ранее «Наш Город» писал, что в селе Каскара на этой неделе во время пожара в жилом четырехквартирном доме погиб пожилой мужчина. Причины возникновения огня устанавливаются.

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