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Posted 19 октября, 06:38

Published 19 октября, 06:38

Modified 19 октября, 06:40

Updated 19 октября, 06:40

Компанию арестованного Алексея Гоцыка лишили исторического здания в Тобольске

Компанию арестованного Алексея Гоцыка лишили исторического здания в Тобольске

19 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI
Сюжет
Контракт
Решение о расторжении договора аренды здания бывшей мужской гимназии приняла администрация Тобольска. В настоящее время особняк, расположенный в исторической части города, доступен для безвозмездного пользования или аренды.
«Если появится потенциальный инвестор или общественная организация, готовая взять здание в аренду или безвозмездное пользование, администрации предложат рассмотреть возможность создания мемориальной комнаты Д. И. Менделеева» — сообщили DK.RU в администрации Тобольска.

Напомним, ранее ООО «СЗ „Восток Девелопмент“ планировал открыть в здании бывшей мужской гимназии отель. Однако данная инициатива подверглась критике общественников. В итоге было принято решение об организации в данном особняке музея.

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Ранее «Наш Город» писал, что глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

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