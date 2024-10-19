Компанию арестованного Алексея Гоцыка лишили исторического здания в Тобольске

Posted 19 октября, 06:38
Published 19 октября, 06:38
Modified 19 октября, 06:40
Updated 19 октября, 06:40
«Если появится потенциальный инвестор или общественная организация, готовая взять здание в аренду или безвозмездное пользование, администрации предложат рассмотреть возможность создания мемориальной комнаты Д. И. Менделеева» — сообщили DK.RU в администрации Тобольска.
Напомним, ранее ООО «СЗ „Восток Девелопмент“ планировал открыть в здании бывшей мужской гимназии отель. Однако данная инициатива подверглась критике общественников. В итоге было принято решение об организации в данном особняке музея.
Ранее «Наш Город» писал, что глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».