Адвокат замгубернатора Вахрина опроверг информацию о признании во взяточничестве

И добавил, что накануне во время судебного заседания Вячеслав Вахрин опроверг гипотезу следствия. Подтвердил отсутствие признания и адвокат второго фигуранта дела о взятке, Алексея Гоцыка, Альберт Зайцев. Также он сообщил, что «дело разваливается» — у следствия нет доказательств вины арестованных Вахрина и Гоцыка, потому что состав преступления отсутствует.