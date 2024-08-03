Адвокат замгубернатора Вахрина опроверг информацию о признании во взяточничестве

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«Эта информация недостоверная. Речи нет и не было ни о каком признании вины», — сообщил Чернов Ура.Ру.
И добавил, что накануне во время судебного заседания Вячеслав Вахрин опроверг гипотезу следствия. Подтвердил отсутствие признания и адвокат второго фигуранта дела о взятке, Алексея Гоцыка, Альберт Зайцев. Также он сообщил, что «дело разваливается» — у следствия нет доказательств вины арестованных Вахрина и Гоцыка, потому что состав преступления отсутствует.
Оба адвоката уверены, что сообщение о признании вины во взяточничестве является вбросом с целью оказать давление на их подзащитных.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в СМИ появилась информация о том, что замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык признали вину по делу о взятке. Сообщалось, что Вахрин получил от бизнесмена вознаграждение в размере 18,7 миллиона рублей в 2022 году за покровительство.
Накануне также стало известно, что Басманный суд Москвы продлили срок ареста подозреваемого во взяточничестве чиновника до 6 ноября 2024 года.