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На строительство развязки из Тюменской слободы потратят 5,7 миллиарда рублей

Власти потратят миллиарды рублей на строительство развязки из Тюменской слободы

3 августа 2024, 11:11
Фото: 1MI

На строительство развязки из Тюменской слободы потратят 5,7 миллиарда рублей

Тюменские власти приступили к поиску подрядной организации, которая займется строительством транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень.

Закупка стоимостью 5,7 миллиарда рублей размещена по портале Госзакупки. В опубликованных докуме6тах указано, что все работы должны быть выполнены в срок до ноября 2026 года в три этапа. Подрядной организации предстоит построить съезды, путепровод по улице Сергея Джанбровского, два надземных пешеходных перехода и остановки, обустроить тротуары и велодорожки, а также выполнить работы по монтажу наружного освещения.

Финансирование работ будет произведено в несколько этапов. На 2024 год в бюджете предусмотрено 402 миллиона рублей, на 2025 год — 2,7 миллиарда и на 2026 — 2,6 миллиарда рублей.

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По данным ГУС Тюменской области, работы по строительству новой развязки стартуют в сентябре этого года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 августа 2024 года. Подведение итогов запланировано на 22 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени в рамках реализации программы КРТ изымут 32 земельных участка и расположенные на них объекты недвижимости в границе Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожной базы, переулка Береговой. Здесь построят новый ЖК, школы и детсады.

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