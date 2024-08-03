Власти потратят миллиарды рублей на строительство развязки из Тюменской слободы

Закупка стоимостью 5,7 миллиарда рублей размещена по портале Госзакупки. В опубликованных докуме6тах указано, что все работы должны быть выполнены в срок до ноября 2026 года в три этапа. Подрядной организации предстоит построить съезды, путепровод по улице Сергея Джанбровского, два надземных пешеходных перехода и остановки, обустроить тротуары и велодорожки, а также выполнить работы по монтажу наружного освещения.