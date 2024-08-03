Власти потратят миллиарды рублей на строительство развязки из Тюменской слободы

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Закупка стоимостью 5,7 миллиарда рублей размещена по портале Госзакупки. В опубликованных докуме6тах указано, что все работы должны быть выполнены в срок до ноября 2026 года в три этапа. Подрядной организации предстоит построить съезды, путепровод по улице Сергея Джанбровского, два надземных пешеходных перехода и остановки, обустроить тротуары и велодорожки, а также выполнить работы по монтажу наружного освещения.
Финансирование работ будет произведено в несколько этапов. На 2024 год в бюджете предусмотрено 402 миллиона рублей, на 2025 год — 2,7 миллиарда и на 2026 — 2,6 миллиарда рублей.
По данным ГУС Тюменской области, работы по строительству новой развязки стартуют в сентябре этого года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 августа 2024 года. Подведение итогов запланировано на 22 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени в рамках реализации программы КРТ изымут 32 земельных участка и расположенные на них объекты недвижимости в границе Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожной базы, переулка Береговой. Здесь построят новый ЖК, школы и детсады.