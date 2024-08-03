Водитель иномарки врезался в здание на большой скорости в Тюмени

По данным ГАИ по Тюменской области, водитель Hundai не справился с управлением и въехал в стену гаража, после чего перевернулся на вторую иномарку. В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.