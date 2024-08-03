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В Тюмени водитель легковушки врезался в здание

Водитель иномарки врезался в здание на большой скорости в Тюмени

3 августа 2024, 09:58
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени водитель легковушки врезался в здание

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 3 августа, на улице Дамбовской. По словам очевидцев, водитель Hundai на большой скорости вылетел на обочину, перевернулся и упал на припаркованную Toyota.
Сюжет
ДТП

По данным ГАИ по Тюменской области, водитель Hundai не справился с управлением и въехал в стену гаража, после чего перевернулся на вторую иномарку. В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Фото: ЧС Тюмень
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