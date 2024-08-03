Водитель иномарки врезался в здание на большой скорости в Тюмени

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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По данным ГАИ по Тюменской области, водитель Hundai не справился с управлением и въехал в стену гаража, после чего перевернулся на вторую иномарку. В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария с участием двух большегрузов и легкового автомобиля. В аварии погибли два человека.