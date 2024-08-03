Едут на дачи и базы отдыха: тюменские трассы сковали километровые пробки

В пробке традиционно стоят водители на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной и от Спасской до Престольной в обратном направлении, в связи с чем движение затруднено по Федюнинского и Закалужской, а также на пересечении Мельникайте и Федюнинского.