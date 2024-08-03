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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:22

На трассах на выездах из Тюмени образовались километровые пробки

Едут на дачи и базы отдыха: тюменские трассы сковали километровые пробки

3 августа 2024, 10:19
Фото: 1MI

На трассах на выездах из Тюмени образовались километровые пробки

Километровые пробки образовались сегодня на трассах на выездах из Тюмени. Жители областной столицы массово едут на дачи и к местам отдыха — погода способствует.

Затор наблюдается на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор». Также затруднено движение на Московском тракте — на участке от Дударева до поселка Московский.

В пробке традиционно стоят водители на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной и от Спасской до Престольной в обратном направлении, в связи с чем движение затруднено по Федюнинского и Закалужской, а также на пересечении Мельникайте и Федюнинского.

Фото: 2 ГИС

Километровый затор наблюдается также в районе поселков Богандинский и Боровский, на Старом Тобольском тракте.

Ранее Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ожидается жаркая погода и небольшие дожди в течение дня. Максимальная температура воздуха составит +21…+26.

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