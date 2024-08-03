Едут на дачи и базы отдыха: тюменские трассы сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Затор наблюдается на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор». Также затруднено движение на Московском тракте — на участке от Дударева до поселка Московский.
В пробке традиционно стоят водители на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной и от Спасской до Престольной в обратном направлении, в связи с чем движение затруднено по Федюнинского и Закалужской, а также на пересечении Мельникайте и Федюнинского.
Километровый затор наблюдается также в районе поселков Богандинский и Боровский, на Старом Тобольском тракте.
Ранее Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ожидается жаркая погода и небольшие дожди в течение дня. Максимальная температура воздуха составит +21…+26.