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Posted 19 октября, 04:25

Published 19 октября, 04:25

Modified 19 октября, 04:43

Updated 19 октября, 04:43

Четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

Четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

19 октября 2024, 04:25
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 18 октября. В результате переговоров с Украиной Россия вернула 95 бойцов. В их числе есть и тюменцы.

По данным источника «Нашего Города» из плена освобождены Виктор Семенченко (2005 г. р.), Василий Чукреев (1997 г. р.), Руслан Косарев (2003 г. р.), Никита Литвинюк (2004 г. р.).

Эту информацию подтвердил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. По его словам, в ближайшее время наши земляки смогут выйти на связь с родными.

В настоящее время все бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. По информации Министерства обороны, при возвращении военнослужащих РФ из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

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Ранее «Наш Город» писал, что предыдущий обмен пленными состоялся 13 и 14 сентября. Тогда из плены было освобождено несколько тюменских военных, захваченных плен в Курской области.

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