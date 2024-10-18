«Город скоро станет лысым»: тюменцев возмутила вырубка тополей на кладбище

Posted 18 октября, 17:27
Published 18 октября, 17:27
Modified 18 октября, 17:29
Updated 18 октября, 17:29
18 октября небезразличная жительница выразила свои беспокойства о судьбе тополей на Текутьевском кладбище в социальных сетях.
«Все, конец пришел этому вековому и запущенному парку. Пилят скоростными методами. Только щепки летят! Я не знаю в чем там дело, почему это происходит и что дальше будет с кладбищем… Может, кто-то скажет?» — пишет Нина Загребина на своей странице «Вконтакте».
В комментариях на вопрос не было найдено ответа, но некоторые жители города заметили, что Тюмень стала менее зеленой по сравнению с тем, какой она была 30 лет назад.
Идея Гильманова отмечает, что в городе работают лесопилки, которые «пилят всю округу», а плешивость города впору заносить в Книгу рекордов России
«Кругом лысые улицы — проезды Циолковского и Профсоюзная уже не радуют, хотя в 1991 утопали в зелени», — подмечает пользователь.
Не может не смущать и способ вырубки деревьев. Комментатор Максим Орлов отмечает, что деревья пилят под корень, которые падают на могилы, и уже на земле их нарезают. Вследствие этого очень портятся надгробия.
В городской администрации журналисту АиФ была разъяснена цель проведения работ по биологической оценке состояния зеленых насаждений.
«Убирают старые аварийные деревья, в основном тополя. Обследование их проведено», — говорится в пресс-службе.
Ранее мы писали, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев намерен добиться приостановки строительства многоэтажного дома на улице Дзержинского через суд.