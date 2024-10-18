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Posted 18 октября, 17:27

Published 18 октября, 17:27

Modified 18 октября, 17:29

Updated 18 октября, 17:29

Тюменцы жалуются на непрекращающуюся вырубку леса в городе

«Город скоро станет лысым»: тюменцев возмутила вырубка тополей на кладбище

18 октября 2024, 17:27
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на непрекращающуюся вырубку леса в городе

Власти города заявляют об аварийности деревьев, но жители считают, что насаждения уничтожаются значительно быстрее, чем садятся новые.

18 октября небезразличная жительница выразила свои беспокойства о судьбе тополей на Текутьевском кладбище в социальных сетях.

«Все, конец пришел этому вековому и запущенному парку. Пилят скоростными методами. Только щепки летят! Я не знаю в чем там дело, почему это происходит и что дальше будет с кладбищем… Может, кто-то скажет?» — пишет Нина Загребина на своей странице «Вконтакте».

В комментариях на вопрос не было найдено ответа, но некоторые жители города заметили, что Тюмень стала менее зеленой по сравнению с тем, какой она была 30 лет назад.

Идея Гильманова отмечает, что в городе работают лесопилки, которые «пилят всю округу», а плешивость города впору заносить в Книгу рекордов России

«Кругом лысые улицы — проезды Циолковского и Профсоюзная уже не радуют, хотя в 1991 утопали в зелени», — подмечает пользователь.

Не может не смущать и способ вырубки деревьев. Комментатор Максим Орлов отмечает, что деревья пилят под корень, которые падают на могилы, и уже на земле их нарезают. Вследствие этого очень портятся надгробия.

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В городской администрации журналисту АиФ была разъяснена цель проведения работ по биологической оценке состояния зеленых насаждений.

«Убирают старые аварийные деревья, в основном тополя. Обследование их проведено», — говорится в пресс-службе.
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Ранее мы писали, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев намерен добиться приостановки строительства многоэтажного дома на улице Дзержинского через суд.

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#Иван Солдатов#Общество#Деревья#Вырубка деревьев#Новости тюмени#Исполнительная власть#Вырубка лесов
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