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Posted 19 октября, 03:52

Published 19 октября, 03:52

Modified 19 октября, 03:56

Updated 19 октября, 03:56

В Тюмени за 32 миллиона рублей продают набережную с причалом

Набережную с причалом выставили на продажу в Тюмени

19 октября 2024, 03:52
Фото: 1MI

В Тюмени за 32 миллиона рублей продают набережную с причалом

На торги участок набережной площадью более 3,7 тысячи квадратных метров по улице Причальная, 3, выставило Росимущество.
«Недвижимое имущество — причальная набережная, РНФИ П12720002421, кадастровый номер 72:23:0217002:6514, общей площадью 3781,3 кв. м., расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Причальная, 3, сооружение 1. Обременения, ограничения: нет», — указано в объявлении, опубликованном на портале «Торги России».

Начальная стоимость лота составляет 32 миллиона рублей, шаг аукциона 1,6 миллиона рублей. Сумма задатка для участия 3,2 миллиона рублей.

Заявки на участие будут принимать до 14 ноября 2024 года. Подведение итогов состоится в конце ноября.

Отметим, что год назад причал уже пытались продать. Правда, тогда цены была выше — 67 миллионов рублей. Аукцион был признан несостоявшимся.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили земельный участок площадью 2,2 гектара в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября, предназначенный под КРТ. Землю продают за 4 тысячи рублей.

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