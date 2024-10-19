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Posted 19 октября, 03:31

Published 19 октября, 03:31

Modified 19 октября, 03:33

Updated 19 октября, 03:33

В Тюмени в субботу будет ветрено и тепло

В Тюмени в субботу будет ветрено и тепло

19 октября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Переменную облачность, ветер юго-западного направления 4-9 м/с с порывами до 14 м/с обещают в субботу, 19 октября, метеорологи на юге Тюменской области. Днем столбик термометров покажут +4…+9, в ночные часы ожидается до 0…-5.

В Тюмени 19 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром термометры покажут -3…+4, днем воздух прогреется до +5…+8, ночью температура воздуха составит +2…+4. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:20, закат в 17:25, продолжительность дня 10 часов 5 минут.

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В Тобольске 19 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха составит -1…+3, к полудню потеплеет до +4…+6, в вечерние часы ожидается +2…+4. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11, закат в 17:11, продолжительность дня 10 часов 0 минут.

В Ишиме 19 октября ожидается солнечная погода. Утром и днем температура воздуха составит -4….+8, ночью термометры покажут +1. Ветер будет дуть со скоростью 3,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:02, закат в 17:12, продолжительность дня 10 часов 10 минут.

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