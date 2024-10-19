В Тюмени в субботу будет ветрено и тепло

Переменную облачность, ветер юго-западного направления 4-9 м/с с порывами до 14 м/с обещают в субботу, 19 октября, метеорологи на юге Тюменской области. Днем столбик термометров покажут +4…+9, в ночные часы ожидается до 0…-5.

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