В Тюмени в субботу будет ветрено и тепло

Posted 19 октября, 03:31
Published 19 октября, 03:31
Modified 19 октября, 03:33
Updated 19 октября, 03:33
В Тюмени 19 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром термометры покажут -3…+4, днем воздух прогреется до +5…+8, ночью температура воздуха составит +2…+4. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:20, закат в 17:25, продолжительность дня 10 часов 5 минут.
В Тобольске 19 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха составит -1…+3, к полудню потеплеет до +4…+6, в вечерние часы ожидается +2…+4. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11, закат в 17:11, продолжительность дня 10 часов 0 минут.
В Ишиме 19 октября ожидается солнечная погода. Утром и днем температура воздуха составит -4….+8, ночью термометры покажут +1. Ветер будет дуть со скоростью 3,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:02, закат в 17:12, продолжительность дня 10 часов 10 минут.