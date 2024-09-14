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Posted 14 сентября, 11:27

Published 14 сентября, 11:27

Modified 14 сентября, 11:32

Updated 14 сентября, 11:32

Восемь тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

Восемь тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

14 сентября 2024, 11:27
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 13 и 14 сентября. Россия вернула в результате переговоров с Украиной более сотни военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области.

В числе бойцов, по данным источника «Нашего Города», есть жители Тюменской области, в том числе пропавшие в Курской области в августе этого года срочники. Всего в списке освобожденных из плена восемь военных из тюменского региона — Владимир Сироткин, Алексей Зубов, Георгий Иванков, Вадим и Тимофей Казымкины, Руслан Лешкулич, Артем Микерин, Кирилл Реньков.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставлены возможность позвонить родным, сообщили в Минобороны РФ.

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В ближайшее время все освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Ранее «Наш Город» писал, что 24 августа в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены шестеро тюменцев, захваченных в плен в Курской области в августе 2024 года.

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