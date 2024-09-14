Восемь тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

В числе бойцов, по данным источника «Нашего Города», есть жители Тюменской области, в том числе пропавшие в Курской области в августе этого года срочники. Всего в списке освобожденных из плена восемь военных из тюменского региона — Владимир Сироткин, Алексей Зубов, Георгий Иванков, Вадим и Тимофей Казымкины, Руслан Лешкулич, Артем Микерин, Кирилл Реньков.