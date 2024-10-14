Супруге участника СВО в Тюмени отказали в аренде квартиры

Posted 14 октября, 09:44
Published 14 октября, 09:44
Modified 14 октября, 09:46
Updated 14 октября, 09:46
«Мне позвонил риелтор Антон Ш. Сначала мы мило беседовали, но когда он спросил о супруге и я сказала, что он находится в зоне специальной военной операции, тон беседы резко изменился. Риелтор заявил, что „мой муж убийца, он убивает детей“. Также сообщил, что „не селит СВОшников“», — посетовала девушка.
В «Русской общине» «Нашему Городу» пояснили, что жалобу девушки без внимания они оставлять не намерены и планируют привлечь внимание правоохранительных органов к действиям и заявлениям данного риелтора. Правда, на вопрос редакции — по какой статье планируют привлечь Антона Ш., общественники затруднились дать ответ.
«Пусть в этой ситуации разбираются компетентные органы», — пояснил представитель «Русской общины».
«Нашему Городу» удалось связаться с риелтором, который отказал девушке в предоставлении жилья. По словам Антона Ш., условие не сдавать квартиру участникам специальной военной операции ему поставили хозяева недвижимости, выставленной под аренду.
«Отказал, потому что хозяева не хотят сдавать жилье таким семьям. Потому что уже был горький опыт и не раз. Были случаи, когда вернувшиеся с фронта участники спецоперации устраивали пьяные дебоши, в том числе с драками. В сложившейся ситуации я лишь посредник, решение принимают сами хозяева», — пояснил Антон Ш.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из движения «Русская община» вышла часть людей после заявления УМВД области о начале проверки действий дружинников с применением насилия. О проверках на минувшей неделе заявил замначальника УМВД по Тюменской области Евгений Козлов.