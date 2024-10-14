Супруге участника СВО в Тюмени отказали в аренде квартиры

Сюжет Бойцы СВО

С жалобой на действия риелтора девушка обратилась к «Русской общине». По словам Кристины, она планировала переехать в Тюмень с ребенком, уже нашла подходящую квартиру, однако сдавать ей жилье в агентстве недвижимости отказали.