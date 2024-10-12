nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 04:28

Published 12 октября, 04:28

Modified 12 октября, 04:30

Updated 12 октября, 04:30

Тюменские заключенные, вернувшиеся из зоны СВО, совершили 128 преступлений

Тюменские заключенные, вернувшиеся из зоны СВО, вновь идут на преступления

12 октября 2024, 04:28
Фото: 1MI

Тюменские заключенные, вернувшиеся из зоны СВО, совершили 128 преступлений

Сюжет
УМВД
Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из колоний, по возвращению домой вновь идут на преступления. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД по Тюменской области Евгений Козлов.

По его словам, по состоянию на 9 октября из зоны спецоперации в Тюменскую область вернулись около 380 человек. За период с мая 2023 года по октябрь 2024 года они совершили 128 преступлений, большая часть из которых — кражи.

Им нужен дом! Ветераны СВО борются за дома для реабилитации тюменских бойцов
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья погибшего военного бьется за деньги с его супругой. Он женился за три дня до гибели на фронте. Родственники подозревают женщину в мошенничестве.

Читайте также:
В Тюмени в субботу похолодает до -7Мигрантов выгоняют из Тюмени, но проблема на стройках лишь усугубляетсяКриминальная Тюмень. Банды подростков на окраине и нарколаборатория в частном доме
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Преступники#Новости тюмени#УМВД#Заключенные#Преступность#УМВД России по Тюменской области#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика