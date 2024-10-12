Тюменские заключенные, вернувшиеся из зоны СВО, вновь идут на преступления

Posted 12 октября, 04:28
Published 12 октября, 04:28
Modified 12 октября, 04:30
Updated 12 октября, 04:30
По его словам, по состоянию на 9 октября из зоны спецоперации в Тюменскую область вернулись около 380 человек. За период с мая 2023 года по октябрь 2024 года они совершили 128 преступлений, большая часть из которых — кражи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья погибшего военного бьется за деньги с его супругой. Он женился за три дня до гибели на фронте. Родственники подозревают женщину в мошенничестве.