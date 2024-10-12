В Тюмени в субботу похолодает до -7

Posted 12 октября, 03:59
Published 12 октября, 03:59
Modified 12 октября, 04:01
Updated 12 октября, 04:01
В Тюмени 12 октября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…-1, в ночные часы температура воздуха составит -7…-4. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:05, закат в 17:43, продолжительность дня 10 часов 38 минут.
В Тобольске 12 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем ожидается -…-3, в ночью температура воздуха опустится до -4…-6. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:55, закат в 17:30, продолжительность дня 10 часов 35 минут.
В Ишиме 12 октября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит- 5…0, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -5…-9. Ветер будет дуть со скоростью 5,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:47, закат в 17:29, продолжительность дня 10 часов 42 минуты.