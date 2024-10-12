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Posted 12 октября, 03:59

Published 12 октября, 03:59

Modified 12 октября, 04:01

Updated 12 октября, 04:01

В Тюмени в субботу похолодает до -7

В Тюмени в субботу похолодает до -7

12 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI
Переменную облачность, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с обещают метеорологи в субботу, 12 октября, на юге Тюменской области. Днем столбики термометров покажут -2…+3, в ночные часы опустятся до -4…-9.

В Тюмени 12 октября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…-1, в ночные часы температура воздуха составит -7…-4. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:05, закат в 17:43, продолжительность дня 10 часов 38 минут.

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В Тобольске 12 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем ожидается -…-3, в ночью температура воздуха опустится до -4…-6. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:55, закат в 17:30, продолжительность дня 10 часов 35 минут.

В Ишиме 12 октября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит- 5…0, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -5…-9. Ветер будет дуть со скоростью 5,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:47, закат в 17:29, продолжительность дня 10 часов 42 минуты.

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