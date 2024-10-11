nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 15:16

Published 11 октября, 15:16

Modified 11 октября, 15:18

Updated 11 октября, 15:18

Банда подростков и домашняя нарколаборатория обнаружены на окраинах Тюмени

Криминальная Тюмень. Банды подростков на окраине и нарколаборатория в частном доме

11 октября 2024, 15:16
Фото: 1MI

Банда подростков и домашняя нарколаборатория обнаружены на окраинах Тюмени

О случаях хулиганства малолетних рассказали местные жители, а полицейские задержали группу наркоторговцев, старшему из которых всего 25 лет.

По информации местных жителей, в Тюмени на окраинах города, в микрорайонах Лесобаза и ММС, начали замечать группы подростков, передает URA.RU.

Очевидцы сообщают, что несовершеннолетние собираются по 10-15 человек, вечером гуляют по улицам и нарушают общественный порядок.

«В нашем микрорайоне уже смело можно снимать новую часть сериала „Слово пацана“. Для этого даже ничего особого делать не надо. Эти персонажи гуляют по вечерам по улицам», — рассказала собеседница агентства.

Она же рассказала, что эти подростки матерятся, курят, употребляют непонятные напитки и провоцируют прохожих на конфликты. На данный момент комментариев от представителей правоохранительных органов по этому вопросу не было получено.

Зачем было начинать? Власти Тюменской области «свернули» проект «Единой карты жителя»
Узнать подробнее

Другой знаковый инцидент произошел на улице Лесной, где правоохранительные органы выявили и устранили нарколабораторию. Подозреваемые 25, 23 и 21 лет были задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в производстве и намерении сбыта синтетических психостимуляторов.

Они арендовали жилье с целью изготовления сильнодействующего наркотика и закупили необходимое оборудование и прекурсоры через одну из теневых интернет-площадок.

В МВД России по Тюменской области сообщили, что при осмотре подпольной лаборатории были обнаружены и изъяты следующие предметы: магнитная мешалка, различные пробирки, весы, пластиковые и стеклянные контейнеры, а также 73 литра химических жидкостей.

Кроме того, полицейские нашли полимерный пакет с порошком белого цвета и готовое вещество в жидком виде. Общий вес изъятого составил более двух килограммов.

«Проведенная экспертиза части изъятого показала, что в его составе содержится наркотическое средство мефедрон», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, преступники планировали с помощью закладчиков реализовать около 20 тысяч разовых доз наркотика. В настоящее время в отношении молодых людей, которые подозреваются в покушении на сбыт N-метилэфедрона в крупном размере, следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Что выгоднее: иметь личный автомобиль или пользоваться каршерингом?
Узнать подробнее

Ранее тюменцы рассказали об условиях жизни в районе Войновки. Сюда боятся приходить посторонние, а местные часто жалуются на бездействие властей.

Читайте также:
Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжныеВ ход идут даже ножи: банда подростков терроризирует тюменский ЖКНеудавшийся разбойник. В Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день. ВИДЕО
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Наркопреступления#Криминал#Бандитизм#Подростковая преступность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика