Криминальная Тюмень. Банды подростков на окраине и нарколаборатория в частном доме

По предварительным данным, преступники планировали с помощью закладчиков реализовать около 20 тысяч разовых доз наркотика. В настоящее время в отношении молодых людей, которые подозреваются в покушении на сбыт N-метилэфедрона в крупном размере, следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.