Криминальная Тюмень. Банды подростков на окраине и нарколаборатория в частном доме

Posted 11 октября, 15:16
Published 11 октября, 15:16
Modified 11 октября, 15:18
Updated 11 октября, 15:18
По информации местных жителей, в Тюмени на окраинах города, в микрорайонах Лесобаза и ММС, начали замечать группы подростков, передает URA.RU.
Очевидцы сообщают, что несовершеннолетние собираются по 10-15 человек, вечером гуляют по улицам и нарушают общественный порядок.
«В нашем микрорайоне уже смело можно снимать новую часть сериала „Слово пацана“. Для этого даже ничего особого делать не надо. Эти персонажи гуляют по вечерам по улицам», — рассказала собеседница агентства.
Она же рассказала, что эти подростки матерятся, курят, употребляют непонятные напитки и провоцируют прохожих на конфликты. На данный момент комментариев от представителей правоохранительных органов по этому вопросу не было получено.
Другой знаковый инцидент произошел на улице Лесной, где правоохранительные органы выявили и устранили нарколабораторию. Подозреваемые 25, 23 и 21 лет были задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в производстве и намерении сбыта синтетических психостимуляторов.
Они арендовали жилье с целью изготовления сильнодействующего наркотика и закупили необходимое оборудование и прекурсоры через одну из теневых интернет-площадок.
В МВД России по Тюменской области сообщили, что при осмотре подпольной лаборатории были обнаружены и изъяты следующие предметы: магнитная мешалка, различные пробирки, весы, пластиковые и стеклянные контейнеры, а также 73 литра химических жидкостей.
Кроме того, полицейские нашли полимерный пакет с порошком белого цвета и готовое вещество в жидком виде. Общий вес изъятого составил более двух килограммов.
«Проведенная экспертиза части изъятого показала, что в его составе содержится наркотическое средство мефедрон», — сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, преступники планировали с помощью закладчиков реализовать около 20 тысяч разовых доз наркотика. В настоящее время в отношении молодых людей, которые подозреваются в покушении на сбыт N-метилэфедрона в крупном размере, следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее тюменцы рассказали об условиях жизни в районе Войновки. Сюда боятся приходить посторонние, а местные часто жалуются на бездействие властей.