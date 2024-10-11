Мигрантов выгоняют из Тюмени, но проблема на стройках лишь усугубляется

Ситуация с регулировкой работы мигрантов в последнее время стала особо острой в регионе. В ходе круглого стола, организованного депутатами партии «Справедливая Россия» в областной думе, заместитель начальника УМВД региона Евгений Козлов сообщил, что в Тюменской области количество убийств, совершенных мигрантами за первые девять месяцев 2024 года, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом.