Мигрантов выгоняют из Тюмени, но проблема на стройках лишь усугубляется

Posted 11 октября, 17:00
Published 11 октября, 17:00
Modified 11 октября, 17:02
Updated 11 октября, 17:02
По информации УМВД по Тюменской области, правоохранительные органы осуществили облаву на рынках и стройплощадках в Тюмени с целью поиска нелегальных мигрантов. По итогам действий силовиков почти сто иностранцев будут высланы из страны.
«За время оперативно-профилактического мероприятия взыскано штрафов на сумму около 700 тысяч рублей. В отношении 96 иностранцев судами приняты решения об их административном выдворении за пределы нашей страны и 15 — о неразрешении их въезда в Россию», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Отмечено, что в ходе операции также были выявлены четыре лица, которые числились в федеральном розыске. Также силовики зафиксировали пять случаев фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания в России.
Подобные рейды проводятся силовыми структурами в Тюмени регулярно. Они охватывают не только строительные объекты и рынки, но также включают ночные заведения и кафе в городе.
Ситуация с регулировкой работы мигрантов в последнее время стала особо острой в регионе. В ходе круглого стола, организованного депутатами партии «Справедливая Россия» в областной думе, заместитель начальника УМВД региона Евгений Козлов сообщил, что в Тюменской области количество убийств, совершенных мигрантами за первые девять месяцев 2024 года, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом.
«Выросло на 100% — с ноля до трех — количество убийств, совершенных мигрантами, выросло количество причинений тяжкого вреда. Но ни в одном из этих случаев не пострадали жители Тюмени», — уточнил он.
Согласно его заявлению, все указанные инциденты, включая убийства и потасовки, совершались мигрантами в результате распития алкогольных напитков. При этом, по утверждению Козлова, все репортажи о столкновениях с иностранцами в социальных сетях являются ложными.
Вместе с тем, фактор криминала является не главной причиной оттока мигрантов. Иностранные работники массово увольняются из строительных компаний из-за частых проверок со стороны правоохранительных органов. Это касается не только нелегально пребывающих иностранных граждан из ближнего зарубежья, но и официально трудоустроенных работников.
По словам источника, мигранты устали от постоянного внимания правоохранительных органов. В результате они увольняются и ищут работу в частных фирмах без заключения официального трудового договора.
«Кто-то „устраивается“ в частные фирмы, кто-то — занимается шабашками. Например, стоят недалеко от садовых обществ и предлагают свои услуги местным жителям», — сообщил источник URA.RU.
Кроме того, работники-мигранты из ближнего зарубежья, трудоустроенные в Тюменской области, все чаще запрашивают повышение заработной платы у своих работодателей. Сотрудник одной из строительных компаний пояснил, что иностранцы мотивируют свою просьбу… увеличением цен на продукты в тюменских магазинах.
«Сколько может заработать мигрант на стройке обычным рабочим? 40 — 50 тысяч рублей в месяц? Для выходцев из стран ближнего зарубежья это давно уже не деньги. Поэтому многие иностранцы, особенно те, которые находятся на территории РФ нелегально, предпочитают работать на дачников, поскольку там можно получать значительно больше денег», — подчеркивает собеседник URA.RU.
Некоторые высказывают желание получать в два раза больше, чем сейчас. Речь идет о легальных мигрантах, которые работают в России на законных основаниях. Они объясняют свои требования увеличением цен на продукты в местных магазинах. И в некоторых случаях работодатели готовы удовлетворить запросы иностранных работников.
«Это единичные случаи. Если работник имеет хорошую репутацию и высокую квалификацию, то ему действительно могут немного поднять заработную плату. Но только в частном порядке. Ни о какой массовости в данном случае речи не идет», — отметил инсайдер URA.RU.
У иностранцев, работающих на частные лица, установлены стандартные тарифы за предоставляемые услуги. Минимальная цена за работу — 4 тыс. рублей. За эту сумму мигрант может прополоть небольшой огород, перенести грузы и т. д.
Если выполнение работы включает двух человек, стоимость возрастет до 7 тыс. рублей. Работы, требующие специализированных навыков, обойдутся дороже. Например, починка крыши обойдется от 5 тыс. рублей. Сложные работы по электрике или в системе канализации — от 6 тыс. рублей или по договоренности.
В ряде случаев иностранцы могут зарабатывать на хозработах до 150 тыс. рублей в месяц, но это скорее единичные примеры.
Казалось бы — пусть и уходят, если не нравится. Но кадровая ситуация в регионе уже представляется сложной. Еще год назад руководитель службы HR группы компаний «Меридиан» Наталья Гулакова говорила, что в настоящее время строительная сфера нуждается в инженерах и руководителях стройпроектов.
Эксперты отрасли также отмечают, что на стройке не хватает представителей рабочих специальностей. Таких как, штукатуры, монолитчики, каменщики и т. д. Для привлечения кадров работодатели готовы повышать зарплаты.
По состоянию на февраль на строительном рынке региона наиболее востребованы были инженеры и штукатуры. И в феврале главным образом увеличился спрос на эти вакансии, его число выросло в 2,3 раза. Дальше будет видно.
Ранее сообщалось, что в Тюмени мигранты планируют создать в регионе аналог движения «Северный человек». Выходцы из бывших советских республик желают наладить взаимодействие с тюменскими силовиками