Им нужен дом! Ветераны СВО борются за дома для реабилитации тюменских бойцов

Posted 11 октября, 05:56
Published 11 октября, 05:56
Modified 11 октября, 05:58
Updated 11 октября, 05:58
Жители Перевалов уже ни раз встречались с правоохранителями и представителями власти, чтобы разобраться в проблемной ситуации — по плану администрации Тюменского района, на территориях, где сейчас стоят дома, должны быть дороги. Указывается, что они необходимы для развития улично-дорожной сети. Однако собственники домов против, как и бизнесмен, который эти дома продает, так как ранее все документы были утверждены и было прописано, что ширина местных проездов уточнению не подлежит. Сейчас собственники и власти района пытаются прийти к компромиссу, но пока безуспешно.
«Пока нет ни гарантий ни сроков, когда нашим полностью законно построенным и приобретенным домам, и участкам вернут статус ИЖС. Всё будет погружено в суды и бюрократию. Глава Тюменского района Зимина прямо заявила, мол „Мы стоим на том, на чем стоим“, вот так», — рассказал «Нашему городу» ветеран СВО Вячеслав Дьяченко.
Другие ветераны готовы встать не только на защиту уже проданных домов, но и тех, что еще в продаже, так как эти дома стоят около 3 миллионов рублей и их вернувшиеся из зоны боевых действий бойцы смогут себе позволить. К тому же жизнь рядом с боевыми товарищами может помочь им справиться с адаптацией к городской жизни, так считают ветераны.
«Нужно думать о тех бойцах, что сейчас там. СВО рано или поздно закончится, и они придут сюда. Им нужно будет привыкать к мирной жизни. Я по себе знаю, что это очень тяжело. Выполнять боевые задачи тяжело, а гораздо тяжелее там, где стирается грань между жизнью и смертью, там, где ты видишь смерть ежедневно. Вы представляете, что с сознанием человека происходит? А тут у него появится дом, где слева и справа — такие же, как он, есть с кем поговорить», — говорит Дьяченко.
Ветеран также говорит о том, что в Перевалово собственник ряда домов, бизнесмен Станислав Борисов, готов делать скидки в полмиллиона для бойцов СВО. Вячеслав Дьяченко с бизнесменом хотел бы попасть на прием к тюменскому губернатору, но пока сделать это не удалось, а потому ветеран направил Александру Моору вопрос для его грядущей прямой линии.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что семьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества.