Им нужен дом! Ветераны СВО борются за дома для реабилитации тюменских бойцов

Жители Перевалов уже ни раз встречались с правоохранителями и представителями власти, чтобы разобраться в проблемной ситуации — по плану администрации Тюменского района, на территориях, где сейчас стоят дома, должны быть дороги. Указывается, что они необходимы для развития улично-дорожной сети. Однако собственники домов против, как и бизнесмен, который эти дома продает, так как ранее все документы были утверждены и было прописано, что ширина местных проездов уточнению не подлежит. Сейчас собственники и власти района пытаются прийти к компромиссу, но пока безуспешно.