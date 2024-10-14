Без скандалов: «Русскую общину Тюмени» покинула часть людей после начала проверки МВД

Posted 14 октября, 07:18
Published 14 октября, 07:18
Modified 14 октября, 07:20
Updated 14 октября, 07:20
«На определённом этапе нашей работы наступил момент, когда практически всей команде актива пришлось отделиться от „Русской Общины“ и начать независимую работу на благо жителей родного нам города. Мы вышли добровольно, без упрёков и скандалов, мы ни с кем не враждуем. Никто не запрещает состоять сразу в нескольких объединениях», — указано в опубликованном сообщении.
Интересно, что на официальном сайте «Русской дружины» информации о действующем в Тюмени отделении нет. В числе городов присутствия указаны только Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Указано, что целью организации являются создание условия для общения, обмена опытом и взаимной поддержки, взаимной защиты, популяризации русской культуры, традиций и обычаев, в первую очередь среди русскоязычных граждан, поддержка ВС РФ и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выходцы из бывших советских республик планируют создать аналог российской организации «Северный человек для контроля за работой тюменских силовиков в процессе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.