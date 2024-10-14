nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 07:18

Published 14 октября, 07:18

Modified 14 октября, 07:20

Updated 14 октября, 07:20

«Русскую общину Тюмени» покинула часть людей после начала проверки МВД

Без скандалов: «Русскую общину Тюмени» покинула часть людей после начала проверки МВД

14 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI

«Русскую общину Тюмени» покинула часть людей после начала проверки МВД

Сюжет
УМВД
После начала проверки полицией работы «народных дружинников» в камуфляже и балаклавах, разгуливающих по Тюмени, в тг-канале «Русской дружины Тюмени» появилось сообщение о том, что часть актива этого объединения вышло из «Русской общины» и больше не имеет к ней отношения.
«На определённом этапе нашей работы наступил момент, когда практически всей команде актива пришлось отделиться от „Русской Общины“ и начать независимую работу на благо жителей родного нам города. Мы вышли добровольно, без упрёков и скандалов, мы ни с кем не враждуем. Никто не запрещает состоять сразу в нескольких объединениях», — указано в опубликованном сообщении.

Интересно, что на официальном сайте «Русской дружины» информации о действующем в Тюмени отделении нет. В числе городов присутствия указаны только Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Указано, что целью организации являются создание условия для общения, обмена опытом и взаимной поддержки, взаимной защиты, популяризации русской культуры, традиций и обычаев, в первую очередь среди русскоязычных граждан, поддержка ВС РФ и т. д.

Община против мигрантов. Силовики проверят работу «народных дружинников» в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выходцы из бывших советских республик планируют создать аналог российской организации «Северный человек для контроля за работой тюменских силовиков в процессе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.

Читайте также:
Жители тюменского дома тонут в нечистотах вторые суткиПроезд в автобусах подорожает в Тюмени с 2025 годаЗвонят из СК и просят перевести деньги: тюменцев предупредили о новом мошенничестве
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#УМВД#Дружинники#УМВД России по Тюменской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика