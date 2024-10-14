Без скандалов: «Русскую общину Тюмени» покинула часть людей после начала проверки МВД

«Русскую общину Тюмени» покинула часть людей после начала проверки МВД

Сюжет УМВД

После начала проверки полицией работы «народных дружинников» в камуфляже и балаклавах, разгуливающих по Тюмени, в тг-канале «Русской дружины Тюмени» появилось сообщение о том, что часть актива этого объединения вышло из «Русской общины» и больше не имеет к ней отношения.