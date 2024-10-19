Тюменские чиновники покупают дорогущий мотоцикл

Posted 19 октября, 05:36
Published 19 октября, 05:36
Modified 19 октября, 05:38
Updated 19 октября, 05:38
В настоящее время поставщик уже определен. В документах указано, что подрядчик должен в срок до 20 декабря 2024 года поставить мотоцикл QJMOTOR или эквивалентный ему. У транспортного средства должен быть оснащен мотором мощностью более 80 лошадиных сил, бензиновым двигателем, механической коробкой передач.
Также на мотоцикл должны быть установлены светодиодная оптика, светосигнальная громкоговорящая установка и т. д. В наличии обязательно должна быть медицинская аптечка в соответствии с действующим ГОСТом.
Отметим, согласно ценам на официальном сайте, самый дорогой мотоцикл марки QJMOTOR стоит 989 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили участок набережной на улице Причальной. Начальная цена лота составляет 32 миллиона рублей.