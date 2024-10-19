Тюменские чиновники покупают дорогущий мотоцикл

В настоящее время поставщик уже определен. В документах указано, что подрядчик должен в срок до 20 декабря 2024 года поставить мотоцикл QJMOTOR или эквивалентный ему. У транспортного средства должен быть оснащен мотором мощностью более 80 лошадиных сил, бензиновым двигателем, механической коробкой передач.