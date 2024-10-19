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Posted 19 октября, 05:36

Published 19 октября, 05:36

Modified 19 октября, 05:38

Updated 19 октября, 05:38

Тюменские чиновники покупают дорогущий мотоцикл

Тюменские чиновники покупают дорогущий мотоцикл

19 октября 2024, 05:36
Фото: 1MI
Сюжет
Госзакупки
Власти Тюменской области покупают мотоцикл стоимостью 1 миллион 850 тысяч рублей. Информация о закупке опубликована на портале Госзакупки.

В настоящее время поставщик уже определен. В документах указано, что подрядчик должен в срок до 20 декабря 2024 года поставить мотоцикл QJMOTOR или эквивалентный ему. У транспортного средства должен быть оснащен мотором мощностью более 80 лошадиных сил, бензиновым двигателем, механической коробкой передач.

Также на мотоцикл должны быть установлены светодиодная оптика, светосигнальная громкоговорящая установка и т. д. В наличии обязательно должна быть медицинская аптечка в соответствии с действующим ГОСТом.

Отметим, согласно ценам на официальном сайте, самый дорогой мотоцикл марки QJMOTOR стоит 989 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили участок набережной на улице Причальной. Начальная цена лота составляет 32 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мотоциклы#Аукцион#Госзакупки
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