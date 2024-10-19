Провалился под лед: пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

Posted 19 октября, 06:05
Published 19 октября, 06:05
Modified 19 октября, 06:07
Updated 19 октября, 06:07
К поискам тюменца подключились представители полиции и водолазы ТОСЭР. Его тело обнаружили в воде.
«Данная трагедия стала первым случаем, связанным с провалом под лед. Убедительная просьба соблюдать элементарные меры безопасности при нахождении на водных объектах, чтобы не пополнить статистку погибших», — отметили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что около полуночи 19 октября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Погиб один человек.