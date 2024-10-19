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Posted 19 октября, 06:05

Published 19 октября, 06:05

Modified 19 октября, 06:07

Updated 19 октября, 06:07

Пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

Провалился под лед: пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

19 октября 2024, 06:05
Фото: 1MI

Пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

Сюжет
Рыбалка
Трагедия произошла в Нижнетавдинском районе на озере Малое Арачкино. По данным МЧС по Тюменской области, сообщение о том, что на озере пропал мужчина 1976 года рождения, поступило в дежурную часть 18 октября 2024 года.

К поискам тюменца подключились представители полиции и водолазы ТОСЭР. Его тело обнаружили в воде.

«Данная трагедия стала первым случаем, связанным с провалом под лед. Убедительная просьба соблюдать элементарные меры безопасности при нахождении на водных объектах, чтобы не пополнить статистку погибших», — отметили в МЧС по Тюменской области.
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Ранее «Наш Город» писал, что около полуночи 19 октября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Погиб один человек.

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