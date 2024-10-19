Провалился под лед: пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

Пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

Сюжет Рыбалка

Трагедия произошла в Нижнетавдинском районе на озере Малое Арачкино. По данным МЧС по Тюменской области, сообщение о том, что на озере пропал мужчина 1976 года рождения, поступило в дежурную часть 18 октября 2024 года.