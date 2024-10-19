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Posted 19 октября, 04:59

Published 19 октября, 04:59

Modified 19 октября, 05:01

Updated 19 октября, 05:01

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погиб 24-летний пассажир иномарки

Смертельная авария произошла на тюменской трассе. Один человек погиб

19 октября 2024, 04:59
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погиб 24-летний пассажир иномарки

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла около полуночи 19 октября на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 240-м километре трассы в Голышмановском районе столкнулись фура FAW и Volkswagen.

По предварительным данным, 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. От удара грузовик съехал в кювет.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии 24-летний пассажир Volkswagen погиб на месте происшествия, водитель иномарки получил ранения и был доставлен в больницу города Ишима. 45-летний водитель большегруза не пострадал.

Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенок
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Ранее «Наш Город» писал, что 15 октября ночью на дороге Тюмень — Боровское — Мостовское произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека.

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