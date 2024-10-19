Смертельная авария произошла на тюменской трассе. Один человек погиб

Posted 19 октября, 04:59
Published 19 октября, 04:59
Modified 19 октября, 05:01
Updated 19 октября, 05:01
По предварительным данным, 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. От удара грузовик съехал в кювет.
В результате аварии 24-летний пассажир Volkswagen погиб на месте происшествия, водитель иномарки получил ранения и был доставлен в больницу города Ишима. 45-летний водитель большегруза не пострадал.
Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 октября ночью на дороге Тюмень — Боровское — Мостовское произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека.