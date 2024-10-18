Под Тюменью на пожаре погиб пенсионер

Posted 18 октября, 06:38
Published 18 октября, 06:38
Modified 18 октября, 06:40
Updated 18 октября, 06:40
На место происшествия были направлены 8 единиц техники и 22 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 100 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб пожилой мужчина.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения огня.
Ранее «Наш Город» писал, что днем 12 октября в тюменском в СНТ «Березняки» произошел крупный пожар. Там сгорели жилой дом, гараж и три автомобиля.