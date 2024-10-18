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Posted 18 октября, 06:38

Published 18 октября, 06:38

Modified 18 октября, 06:40

Updated 18 октября, 06:40

Под Тюменью на пожаре погиб пенсионер

Под Тюменью на пожаре погиб пенсионер

18 октября 2024, 06:38
Фото: МЧС ТО
Трагедия произошла сегодня ночью в селе Каскара. В третьем часу ночи там загорелась одна из квартир четырехквартирного жилом дома по улице Садовой.

На место происшествия были направлены 8 единиц техники и 22 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 100 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб пожилой мужчина.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения огня.

Два человека погибли на пожаре в Тюменской области
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Ранее «Наш Город» писал, что днем 12 октября в тюменском в СНТ «Березняки» произошел крупный пожар. Там сгорели жилой дом, гараж и три автомобиля.

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