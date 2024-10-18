«Поступил звонок о заложенной бомбе»: в Тюмени эвакуировали крупную базу отдыха

Posted 18 октября, 06:15
Published 18 октября, 06:15
Modified 18 октября, 07:09
Updated 18 октября, 07:09
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«Поступило сообщение, что на базе отдыха, возможно, находится предмет, представляющий опасность. Однако в ходе обследования таких предметов обнаружено не было», — пояснили в ведомстве.
Заметим, что за последние две недели в Тюмени уже второй раз в правоохранительные органы поступают ложные сообщения о минировании. В ночь с 3 на 4 октября из-за поступившей информации о заложенной бомбе были эвакуированы гости отеля Doubletree by Hilton. Проверку здания гостиницы проводили спецслужбы.