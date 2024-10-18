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Posted 18 октября, 06:15

Published 18 октября, 06:15

Modified 18 октября, 07:09

Updated 18 октября, 07:09

Гостей тюменской базы отдыха эвакуировали из-за сообщения о бомбе

«Поступил звонок о заложенной бомбе»: в Тюмени эвакуировали крупную базу отдыха

18 октября 2024, 06:15
Фото: ЧС Тюмень | Отзовик

Гостей тюменской базы отдыха эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сюжет
Эвакуация
Неспокойной выдалась сегодняшняя ночь у гостей базы отдыха «Верхний бор». Из-за поступившего сообщения о минировании была проведена эвакуация. По словам очевидцев, правоохранительные органы поступил звонок о заложенной бомбе.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.

«Поступило сообщение, что на базе отдыха, возможно, находится предмет, представляющий опасность. Однако в ходе обследования таких предметов обнаружено не было», — пояснили в ведомстве.
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Заметим, что за последние две недели в Тюмени уже второй раз в правоохранительные органы поступают ложные сообщения о минировании. В ночь с 3 на 4 октября из-за поступившей информации о заложенной бомбе были эвакуированы гости отеля Doubletree by Hilton. Проверку здания гостиницы проводили спецслужбы.

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