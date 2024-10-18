«Поступил звонок о заложенной бомбе»: в Тюмени эвакуировали крупную базу отдыха

Заметим, что за последние две недели в Тюмени уже второй раз в правоохранительные органы поступают ложные сообщения о минировании. В ночь с 3 на 4 октября из-за поступившей информации о заложенной бомбе были эвакуированы гости отеля Doubletree by Hilton. Проверку здания гостиницы проводили спецслужбы.