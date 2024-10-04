Известны подробности ночной эвакуации отеля Doubletree by Hilton в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тобольске в микрорайоне №7 эвакуировали жителей домой из-за обнаруженного опасного предмета. На месте работали специальные службы совместно с МВД, ГИБДД, Росгвардией и другими структурами. Во время ЧП никто не пострадал.