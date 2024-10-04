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Posted 4 октября, 06:41

Published 4 октября, 06:41

Modified 4 октября, 06:45

Updated 4 октября, 06:45

В Тюмени из-за сообщения о минировании эвакуировали гостей Doubletree by Hilton

Известны подробности ночной эвакуации отеля Doubletree by Hilton в Тюмени

4 октября 2024, 06:41
Фото: 2 ГИС

В Тюмени из-за сообщения о минировании эвакуировали гостей Doubletree by Hilton

Сюжет
Эвакуация
Посетителей одной их самых крупных гостиниц областного центра эвакуировали в ночь с 3 на 4 октября из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом «Нашему Городу» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Поступило сообщение о минировании. Впоследствии выяснилось, что оно ложное — спецслужба отработали вызов, проверили здание. Опасных или подозрительных предметов обнаружено не было», — пояснил инсайдер.

В настоящее время Doubletree by Hilton работает в обычном режиме.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тобольске в микрорайоне №7 эвакуировали жителей домой из-за обнаруженного опасного предмета. На месте работали специальные службы совместно с МВД, ГИБДД, Росгвардией и другими структурами. Во время ЧП никто не пострадал.

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