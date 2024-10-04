Известны подробности ночной эвакуации отеля Doubletree by Hilton в Тюмени

Posted 4 октября, 06:41
Published 4 октября, 06:41
Modified 4 октября, 06:45
Updated 4 октября, 06:45
«Поступило сообщение о минировании. Впоследствии выяснилось, что оно ложное — спецслужба отработали вызов, проверили здание. Опасных или подозрительных предметов обнаружено не было», — пояснил инсайдер.
В настоящее время Doubletree by Hilton работает в обычном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тобольске в микрорайоне №7 эвакуировали жителей домой из-за обнаруженного опасного предмета. На месте работали специальные службы совместно с МВД, ГИБДД, Росгвардией и другими структурами. Во время ЧП никто не пострадал.