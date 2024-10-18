Полпред президента Артем Жога приехал в Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что Артем Жога был назначен на должность полпреда в УрФО в начале октября 2024 года. Ранее эту должность, с 2020 года, занимал Владимир Якушев. В настоящее время он занял кресло первого зампреда Совета Федерации.