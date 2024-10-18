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Posted 18 октября, 05:28

Published 18 октября, 05:28

Modified 18 октября, 05:30

Updated 18 октября, 05:30

Полпред президента Артем Жога приехал в Тюмень

Полпред президента Артем Жога приехал в Тюмень

18 октября 2024, 05:28
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Сюжет
Касается каждого
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область.

Нового полпреда поприветствовал губернатор региона Александр Моор. По словам главы региона, он планирует познакомить Артема Жогу с тюменским регионом. Особый акцент будет уделен теме поддержке участником специальной военной операции и их семей.

Видео: тг-канал Александр Моор.

Утром 18 октября полпред посетил Тюменское президентское кадетское училище, которое было открыто в 2013 году. Учащиеся провели экскурсию по кадетскому училищу. Сегодня в общеобразовательном заведении учатся более 700 ребят из разных регионов России. В том числе дети участников специальной военной операции.

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Ранее «Наш Город» писал, что Артем Жога был назначен на должность полпреда в УрФО в начале октября 2024 года. Ранее эту должность, с 2020 года, занимал Владимир Якушев. В настоящее время он занял кресло первого зампреда Совета Федерации.

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