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Posted 18 октября, 04:28

Published 18 октября, 04:28

Modified 18 октября, 04:30

Updated 18 октября, 04:30

Тюменцы делятся фотографиями Суперлуны

В небе над Тюменью взошла Суперлуна. Потрясающие фото

18 октября 2024, 04:28
Фото: nashgorod.ru

Тюменцы делятся фотографиями Суперлуны

Жители Тюмени сегодня ночью стали свидетелями необычного явления — мощнейшего Суперлуния этого года. Фотографиями одного из самых редких Суперлуний (Охотничьей Луны) тюменцы поделились в социальных сетях.

Как пояснили астрономы обсерватории «Старая башня», полнолуние 17 октября является третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.

Фото: ЧС Тюмень
«В Суперлуние 17 октября самая большая и яркая Луна в году. Ее угловой размер больше среднего на 8%, а яркость выше на 13%», — пояснили астрономы.

Отметим, Суперлуния происходят несколько раз в год. В этом году всего будет четыре Суперлуния. Следующее ожидается 15 ноября.

Фото: Главное Тобольск

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени вечером 14 октября могли наблюдать Комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Она была заметна невооруженным глазом. По данным астрономов, комета Цзыцзиньшань последний раз приближалось к Земле настолько близко 80 тысяч лет назад.

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