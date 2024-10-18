В небе над Тюменью взошла Суперлуна. Потрясающие фото

Posted 18 октября, 04:28
Published 18 октября, 04:28
Modified 18 октября, 04:30
Updated 18 октября, 04:30
Как пояснили астрономы обсерватории «Старая башня», полнолуние 17 октября является третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.
«В Суперлуние 17 октября самая большая и яркая Луна в году. Ее угловой размер больше среднего на 8%, а яркость выше на 13%», — пояснили астрономы.
Отметим, Суперлуния происходят несколько раз в год. В этом году всего будет четыре Суперлуния. Следующее ожидается 15 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени вечером 14 октября могли наблюдать Комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Она была заметна невооруженным глазом. По данным астрономов, комета Цзыцзиньшань последний раз приближалось к Земле настолько близко 80 тысяч лет назад.