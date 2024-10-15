Тюменцы засняли в небе редкую комету

Posted 15 октября, 03:46
Published 15 октября, 03:46
Modified 15 октября, 03:48
Updated 15 октября, 03:48
Тюменский фотограф Евгений Бушуев отметил, что благодаря ясной погоде комета была достаточно заметной.
Как поясняет специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ее яркость сейчас сравнима с главной звездой созвездия Лира-Вего — небесную гостью можно увидеть без спецприборов. Правда, через несколько дней она начнет постепенно терять яркость — понадобятся оптические приборы для наблюдения. С Земли комета Цзыцзиньшань — ATLAS будет видна в течение 2,5 месяцев.
Заметим, по словам ученых последний раз комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) приближалась к Земле 80 тысяч лет назад. После максимального сближения с Землей в октябре этого года, она вновь исчезнет на 80 тысяч лет.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области с 7 на 8 октября могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стала сильная магнитная буря.