nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 03:46

Published 15 октября, 03:46

Modified 15 октября, 03:48

Updated 15 октября, 03:48

Тюменцы засняли в небе редкую комету

Тюменцы засняли в небе редкую комету

15 октября 2024, 03:46
Фото: Евгений Бушуев
Комету Цзыцзиньшань — ATLAS накануне вечером могли наблюдать на тюменском небе жители региона. Ее было видно невооруженным глазом.

Тюменский фотограф Евгений Бушуев отметил, что благодаря ясной погоде комета была достаточно заметной.

Как поясняет специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ее яркость сейчас сравнима с главной звездой созвездия Лира-Вего — небесную гостью можно увидеть без спецприборов. Правда, через несколько дней она начнет постепенно терять яркость — понадобятся оптические приборы для наблюдения. С Земли комета Цзыцзиньшань — ATLAS будет видна в течение 2,5 месяцев.

Фото: Евгений Бушуев

Заметим, по словам ученых последний раз комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) приближалась к Земле 80 тысяч лет назад. После максимального сближения с Землей в октябре этого года, она вновь исчезнет на 80 тысяч лет.

Нынешнее племя: почему деградирует тюменская молодежь?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области с 7 на 8 октября могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стала сильная магнитная буря.

Читайте также:
Тюменцы пожаловались на организацию питания в больницахВ Тюмени во вторник температура воздуха составит +6В Тюменской области взлетел спрос на услуги бьюти-мастеров
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Астрономия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика